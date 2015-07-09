تکلیف وجود فضای سیاسی برای توافق تا چند ساعت آینده مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت به زودی ظرف چند ساعت آینده مشخص می شود که ایا توافقی خواهد بود.

وی که با شبکه آمریکایی سی ان ان مصاحبه می کرد همچنین فرایند مذاکرات هسته‌ای را «سازنده» خواند.

موگرینی همچنین مدعی شد بین اعضای گروه ۱+۵ «اتحاد خوبی» وجود دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ «تصمیمات سخت تاریخی» را لازمه دستیابی به توافق هسته ای خواند.

وی با تاکید بر اینکه هرگز تا این حد به توافق نزدیک نبوده ایم و بعد از ذکر این نکته که نبود فضای سیاسی در یک طرف برای توافق هسته‌ای موجب می شود تا توافقی حاصل نمی‌شود، گفت: این واقعیت خیلی زود معلوم خواهد شد، فکر می‌کنم تا چند ساعت آینده و منظور جان کری از گفتن اینکه این مذاکرات، نامحدود نیست همین بود.