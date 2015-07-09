ارتش سوریه در آستانه ورود به شهر تدمر

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از رأی الیوم، ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای هوایی بعد از درگیری های شدید با تروریست های داعش در چند کیلومتری شهر تدمر قرار گرفته است.

طبق اعلام منابع محلی نیروهای ارتش سوریه تنها ۵ کیلومتر با غرب شهر تدمر فاصله دارند و در حال نبرد شدید با تروریست های داعش هستند.

منابع نظامی اعلام کردند هر لحظه امکان دارد نیروهای سوریه وارد تدمر شده و این شهر تاریخی را از کنترل تروریست های داعش خارج کنند، چرا که تنها چند کیلومتر تا ورود نیروهای ارتش سوریه به این شهر باقی مانده است.

یک منبع امنیتی در دمشق تاکید کرد: ارتش تا چند کیلومتری شهر تدمر پیش روی کرده است.

گفتنی است تروریست های داعش در ۲۱ ماه می شهر تاریخی تدمر سوریه را کنترل خود درآوردند، این شهر جزو میراث جهانی یونسکو به شمار می رود.