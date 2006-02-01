روزانه 15 تا 20 تن قارچ در سطح تهران توزيع مي شود

داريوش توبي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر در مورد راه اندازي بورس قارچ در ساير استانها افزود: با توجه به اينكه 70 درصد واحدهاي پرورش قارچ در اطراف تهران احداث شده لذا بورس قارچ در تهران راه اندازي شده است .

وي توليد قارچ در سال گذشته را حدود 18 هزار تن اعلام كرد و گفت: با توجه به اجراي طرح هاي توسعه اي درمورد راه اندازي واحدهاي توليد قارچ در سالجاري هنوز امار دقيقي از ميزان توليد اين محصول در سال گذشته وجود ندارد .

توبي مصرف سرانه قار چ را در كشور بالاي 220 گرم اعلام كرد و تصريح كرد: اين درحالي است كه ميزان مصرف قارچ در دنيا 5/1 كيلو گرم و در اروپا چهار كيلو است .

وي خواستار فرهنگ سازي و توسعه الگوي مصرف قارچ شد و تاكيد كرد: اميد است با گسترش فرهنگ استفاده از اين ماده مغذي ، مصرف سرانه آن طي سالهاي آينده افزايش يابد .

توبي تاكيد كرد: انجمن توليد كنندگان قارچهاي خوراكي طي سالهاي اخير با توجه به ارزش بالاي غذايي اين محصول ، فعاليتهاي گسترده اي را براي فرهنگ سازي مصرف قارچ در كشور و قراردادن اين محصول درسبد مصرف غذايي خانوار انجام داده است.

