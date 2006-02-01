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۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۱

در گفت و گو با "مهر" مطرح شد:

روزانه 15 تا 20 تن قارچ در سطح تهران توزيع مي شود

روزانه 15 تا 20 تن قارچ در سطح تهران توزيع مي شود

مدير روابط عمومي انجمن توليد كنندگان قارچهاي خوراكي گفت: روزانه 15 تا 20 تن قارچ توسط بورس قارچ در سطح تهران توزيع مي شود .

داريوش توبي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر در مورد راه اندازي بورس قارچ در ساير استانها افزود:  با توجه به اينكه 70 درصد واحدهاي پرورش قارچ در اطراف  تهران  احداث شده لذا بورس قارچ در تهران راه اندازي شده است .

وي توليد قارچ در سال گذشته را حدود 18 هزار تن اعلام كرد و گفت: با توجه به  اجراي طرح هاي توسعه اي درمورد راه اندازي واحدهاي توليد قارچ در سالجاري هنوز امار دقيقي از ميزان توليد اين محصول در سال گذشته وجود ندارد .

توبي مصرف سرانه قار چ  را در كشور بالاي 220 گرم اعلام كرد و تصريح كرد: اين درحالي است كه ميزان مصرف قارچ در دنيا 5/1 كيلو گرم و در اروپا چهار كيلو است .

وي خواستار فرهنگ سازي و توسعه  الگوي مصرف  قارچ  شد و تاكيد كرد:  اميد است با گسترش فرهنگ استفاده از اين ماده مغذي ، مصرف سرانه آن طي سالهاي آينده افزايش يابد .

توبي  تاكيد كرد: انجمن توليد كنندگان قارچهاي خوراكي  طي سالهاي اخير با توجه به ارزش بالاي غذايي اين محصول ، فعاليتهاي گسترده اي را براي فرهنگ سازي مصرف قارچ در كشور و قراردادن اين محصول درسبد مصرف غذايي خانوار انجام داده است.

کد مطلب 285512

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