درک نکردن عظمت قرآن زمینه ساز شکل گیری تفکرهای افراطی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در سومین شب قدر رمضان ۹۴ اظهار داشت: محاسبه کردن اعمال یکی از نشانه های عقلانیت انسان با ایمان و از معیارهای انسان با خدا است.

وی با تاکید بر رعایت تقوای الهی بیان کرد: یکی از اعمال مهم شب قدر تفکر است و شب قدر شب تحول و جبران کارهای گذشته است و باید به بهترین شکل از این ظرفیت استفاده کرد چرا که شاید فردا دیر باشد.

امام جمعه زاهدان افزود: انسان با توبه در شب قدر به سمت خدا می آید و مسیر آینده انسان براساس ایمان و تقوا رقم می خورد.

وی تاکید کرد: خداوند شب قدر را فرصتی الهی برای جامعه ایمانی قرار داده که انسان را از سقوط در باتلاق گناه به عرش و معراج انسانی می رساند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: درک این شب ها از فهم انسان بالاتر است، با این وجود هر فردی به اندازه لیاقت و ظرفیت خود می تواند از خیر این شب ها استفاده کند.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان های سیستان و بلوچستان و کرمان گفت: قدر به معنای نرخ گذاری از نام های دیگر این شب ها است که نشان از آن دارد، انسان ها با توجه به شایستگی های خود می توانند ارزش و جایگاه شان را در پیشگاه خدواند رقم زنند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به سخنان امیر المومنین علی (ع) با این مضمون که حاظرم جان خود را بدهم تا رضایت خداوند را به دست آورم گفت: بعضی از انسان ها با الگو گیری از این بزرگوار در معامله با خداوند حاضرند جان خود را داده و رضایت باری تعالی را به دست آورند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در مکتب اهل بیت(ع) بر خلاف دیگر مکاتب جبر و انعطاف پذیری افراطی قابل قبول نیست، بلکه انسان ها بر اساس اراده و شایستگی از لطف خداوند در حد ظرفیت برخوردار می شوند.