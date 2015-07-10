دعای رهایی از جهنم تا آرزوی موفقیت تیم مذاکره کننده درشب قدر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان بامداد جمعه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و با حضور خیل شب زنده داران و زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(س) باشکوه خاصی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دعای جوشن کبیر توسط حسینی نژاد از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) قرائت شد و مردم خداجو که جمعیت آنها اطراف حرم مطهر و میدان آستانه را در برگرفته بود، صدبار ذکر «سُبْحَانَکَ یَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ یَا رَبِّ» سر دادند و از خدای مهربان، رهایی از آتش جهنم را درخواست کردند.

سخنران مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر نیز، حجت الاسلام ناصر رفیعی بود که در سخنانی با اشاره به اهمیت این شب در بین شب‌های قدر اظهار داشت: در روایات مختلف وارد شده که شب بیست و سوم به احتمال زیاد شب قدر باشد که در این شب مقدرات یک سال انسان‌ها معین و نوشته می‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه، بیان داشت: وقتی در زمان پیامبر(ص)، مردمی که خارج از شهرها زندگی می‌کردند و نمی‌توانستند هر شب وارد مدینه شوند و به عبادت مشغول باشند به آن‌ها از سوی پیامبر اکرم(س) و ائمه معصومین(س) سفارش می‌شد که در شب بیست و سوم به شهر بیایند و این شب را احیا بدارند.

وی ادامه داد: حضرت امام صادق(ع) نیز در روزهای ماه مبارک رمضان دچار بیماری می‌شوند اما وقتی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان فرا رسید، فرمودند که تا ایشان را به مسجد ببرند تا این شب را احیا داشته و به عبادت و راز و نیاز با پروردگار مشغول باشند که این امر نشان از اهمیت و فضیلت این شب نسبت به شب‌های قدر دیگر دارد.

حجت الاسلام رفیعی، گفت: امشب پرونده یک سال از زندگی انسان‌ها بسته می‌شود و پرونده سال آینده انسان‌ها گشوده خواهد شد و در این شب فرشتگان الهی نزول خواهند کرد.

مراسم احیای شب بیست و سوم حرم مطهر از شبکه استانی قم و شبکه دو سیما به صورت زنده پخش می‌شد.

انسان نباید گرفتار دنیا و زرق و برق آن شود

مراسم احیای شب قدر در مجتمع آموزش عالی امام کاظم(ع) نیز با حضور طلاب و اقشار مختلف مردم و با سخنرانی آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در مسجد این مجتمع برگزار شد.

مرجع تقلید شیعیان در جمع شب زنده داران با اشاره به برخی از نصایح امیرالمؤمنین(ع) اظهار داشت: اینکه انسان دچار غفلت و درگیر دنیا نشود، از توصیه‌های امام علی(ع) است چرا که این امر انسان را از پروردگار دور می‌کند.

وی بیان داشت: خداوند برای رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت دستوراتی داده است که انسان می‌بایست به این دستورات و عمل به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و گرفتار زرق و برق‌های دنیا و جاذبه‌های آن نشود و همواره خداوند را ناظر اعمال و رفتار خود بداند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه در آیات و روایات موارد متعددی داریم که انسان با توجه به آن‌ها می‌تواند غفلت را از خود دور کند، ادامه داد: شنیدن کلام انبیا و اولیای الهی مانع از غفلت انسان خواهد شد و گاهی یک حرف انبیاء الهی برای یک عمر انسان کفایت می‌کند.

وی همچنین عنوان کرد: در روایتی از امام علی(ع) داریم که پیکر بی جان انسانی که بر روی دست مردم به سمت قبرستان تشییع می‌شود موعظه‌ای برای انسان است.

حضور امت اسلام در روز قدس برکات فراوانی دارد

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به راهپیمایی روز قدس و اهمیت حضور مسلمین در صحنه نیز اشاره کرد و گفت: قدس قبله اول مسلمین است و از این رو دارای اهمیت بالایی است که امیدواریم راهپیمایی روز قدس علیه صهیونیست‌ها موجب بیداری اسلامی شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، با بیان اینکه دنیای امروز دنیای رسانه و تبلیغات است، ابراز داشت: مسلمین دنیا می‌بایست این روز را مورد عنایت قرار دهند؛ هر چند که دشمنان در رسانه‌های خود حضور گسترده امت اسلام را انعکاس نمی‌دهند اما این حضور برکات فراوانی خواهد داشت.

قرآن به سر گرفتن در جوار قبور شهدا

مراسم احیای هیئت رزمندگان اسلام قم نیز در شب قدر در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) با جمعیتی چشمگیر نسبت به شب‌های نوزدهم و بیست و یکم برگزار شد و شب زنده داران در جوار قبور شهدا قرآن به سر گرفتند.

حجت الاسلام فرحزاد در این مراسم با اشاره به شخصیت با عظمت امیرالمؤمنین(ع) اظهار داشت: امام علی(ع) در جایگاهی قرار داشتند که رسول الله(ص) می‌فرمود، یا علی من در دنیا و آخرت از تو بی‌نیاز نیستم و باید کمک کار من باشی.

باید پیوند اخلاقی، رفتاری و علمی با امام علی(ع) داشته باشیم

وی با بیان اینکه، باید پیوند اخلاقی، رفتاری و علمی با علی(ع) داشته باشیم، افزود: حضرت علی(ع) در نامه ۲۷ نهج البلاغه فرموده است اگر زنده ماندم قاتلم را عفو می‌کنم و اگر هم زنده نماندم سفارش می‌کنم که او را عفو کنید.

وی با بیان اینکه گذشت صفت بسیار نکوهیده و مورد تأکید اسلام و ائمه معصومین(ع) بوده است افزود: انسان باید از خود بپرسد که اگر ما حق کسی را ضایع کردیم آیا دوست نداریم که او ما را ببخشد؟

حجت الاسلام فرحزاد، ادامه داد: اینکه انسان تمایل دارد خداوند از تقصیرات او درگذرد و او را ببخشد در فطرت همه وجود دارد؛ از این رو سفارش شده اگر انسان می‌خواهد مورد مغفرت الهی قرار گیرد، باید نسبت به دیگران نیز با گذشت و بزرگی رفتار کند و اگر خطایی از آنان سر زده و ظلمی صورت گرفته بخشش کند.

یکی از نشانه‌های قبولی توبه حصول صفت گذشت در انسان است

این استاد اخلاق، با بیان اینکه یکی از نشانه‌های قبولی توبه حصول صفت گذشت در انسان است، افزود: امام علی(ع) در آخرین لحظات عمر خویش به فکر غذا و حتی فرش زیر پای قاتل خود بودند و به امام حسن(ع) توصیه کردند که هرگز ابن ملجم را مورد شکنجه و آزار قرار ندهند.

وی ابراز داشت: انسان باید از همه بگذرد در این صورت خداوند نیز نظر لطفش را به سوی وی برمی‌گرداند و مورد رحمت و مغفرت الهی قرار می‌گیرد و ریزش رحمت الهی را شاهد خواهد بود.

یکی از فلسفه‌ها و ماهیت شب قدر توبه است

حجت الاسلام فرحزاد، در ادامه یکی از فلسفه‌ها و ماهیت شب قدر را توبه واقعی از سوی انسان برشمرد و افزود: توبه کردن بسیار مهم است و انسان می‌بایست از هر چه نافرمانی نسبت به اوامر الهی داشته است توبه کند.

کارشناس برنامه سمت خدا، اضافه کرد: در روایتی از پیامبر(ص) داریم که فرمودند کسی در نزد پروردگار محبوب‌تر از مؤمنی نیست که در برابر پروردگار توبه و عذرخواهی می‌کند که خداوند نیز در این صورت مدال دوستی خود را به گردن وی می‌اندازد.

وی اظهار داشت: یأس و ناامیدی از رحمت الهی بالاترین گناه‌ها شمرده شده و شیطان نیز در این راستا انسان را وسوسه و به او القا می‌کند که تمامی راه‌ها بسته شده است و می‌خواهد تمامی چراغ‌های امید را در دل بندگان خاموش کند.

حجت الاسلام فرحزاد، تصریح کرد: عفو خدای بزرگ بی‌نهایت است و انسان نباید امید خودش را از خداوند قطع کند و توبه خالصانه موجب خرسندی خداوند و بخشش از خطایا خواهد شد.

مراسم سومین شب از شب‌های قدر در مسجد مقدس جمکران، اماکن مذهبی و بقاع متبرکه، مساجد و برخی از حسینیه‌ها و تکایای شهر قم برگزار شد و مردم شب‌زنده‌دار در این شب قبولی اعمال، توفیق توبه واقعی، شفای مریضان و رفع همه گرفتاری‌ها از امت اسلام، رفع موانع و مشکلات ازدواج جوانان، بهبود شرایط اقتصادی کشور، نزول باران رحمت الهی، موفقیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای و نیز ظهور حضرت حجت(عج) را از درگاه ایزد منان طلب کردند.

خبرنگار: مهدی بخشی سورکی