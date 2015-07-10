۲ مرکز رشد در دانشگاه پیام نور لرستان فعالیت دارند/ ثبت ۴۵ اختراع

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح شرکت دانش بنیان نورپژوهان افلاک با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور لرستان یکی از رویش های انقلاب در حوزه آموزش عالی است، اظهار داشت: این دانشگاه در حوزه عدالت آموزشی نقش موثری داشته است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه در حال حاضر ۲۲ هزار دانشجو دارد، تصریح کرد: ۹۵ درصد این دانشجویان بومی استان هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۵ رشته کارشناسی و ۱۱ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور لرستان وجود دارد، گفت: همچنین این دانشگاه از ۱۲۵ عضو هیئت علمی برخوردار است.

دانشگاه پیام نور لرستان جزو ۱۰ دانشگاه برتر پیام نور کشور

جعفری با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه پیام نور لرستان جزو ۱۰ دانشگاه برتر پیام نور کشور است، تصریح کرد: دو مرکز رشد در این دانشگاه فعالیت دارند که اولین مرکز رشد دانشگاه پیام نور کشور در شهرستان نورآباد تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه دومین مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان را در شهرستان بروجرد راه اندازی کردیم، اظهار داشت: دستاوردهای این دو مرکز رشد شامل جذب و پذیرش ۷۰ هسته فناور در حوزه های مختلف مکانیک، عمران، کشاورزی و ... بوده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با بیان اینکه ۴۵ اختراع در این دو مرکز رشد ثبت شده اند، تصریح کرد: امروز نیز اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه پیام نور کشور در خرم آباد افتتاح شد.

جعفری با تاکید بر اینکه این شرکت دانش بنیان از نوع تولیدی - توزیعی بوده و ۱۰ درصد سهام آن متعلق به دانشگاه پیام نور است، افزود: جذب ایده ها، ابتکارات، نوآوری ها و تبدیل آنها به مشاغل و تجاری سازی از اهداف ایجاد این شرکت است.

پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور لرستان ۸۰ درصد پیشرفت دارند

وی در ادامه سخنان خود به بازدید معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور از سه مرکز دانشگاه پیام نور الشتر، نورآباد و خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور علاوه بر بالابردن سطح کیفی خدمات خود به بالا بردن تعداد مراکز خود اهتمام داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با بیان اینکه امروز خوشبختانه یک مترمربع فضای اجاره ای در دانشگاه نداریم، تصریح کرد: ۲۵ ردیف پروژه عمرانی در دانشگاه پیام نور لرستان تعریف کرده ایم که نیازمند به تخصیص اعتبارات بیشتر هستند.

جعفری با تاکید بر اینکه این پروژه ها پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، افزود: انتظار می رود در اولین تخصیص اعتبار عمرانی سال ۹۴ نگاه ویژه ای به این پروژه ها صورت گیرد.

وی در ادامه به ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه پیام نور استان به پیمانی اشاره کرد و گفت: از تعداد ۱۷۳ پرسنل این دانشگاه در لرستان ۱۲۴ نفر قراردادی بوده و در واقع ۷۲ درصد کارکنان دانشگاه قراردادی هستند.

ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با بیان اینکه نیاز است در راستای افزایش امنیت شغلی کارکنان و دادن انگیزه به آنها این تبدیل وضعیت صورت گیرد، تصریح کرد: همچنین ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز یکی دیگر از مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه است.

جعفری با تاکید بر اینکه ۱۲۵ نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور لرستان فعالیت دارند که تنها دو نفر از آنها رسمی هستند، افزود: موضوع تبدیل وضعیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه روند کم سرعتی دارد که تسریع در این امر خواسته اعضای هیئت علمی دانشگاه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه واحدهای دانشگاهی نورآباد، دورود و کوهدشت دارای شاخص های لازم برای تبدیل شدن به مرکز دانشگاهی بوده و در رابطه با آن باید اقدام شود، گفت: همچنین تفویض مالی به روسای مراکز دانشگاهی پیام نور برای ارائه خدمات سریع تر از دیگر مطالبات اعضای دانشگاه پیام نور استان است.