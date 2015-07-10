اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه پیام نور در خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت دانش بنیان نورپژوهان افلاک شامگاه پنجشنبه با حضور معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور، مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور، رئیس دانشگاه پیام نور لرستان، مسئول دفتر نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور لرستان، مخترعین، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور لرستان و رسانه ها افتتاح شد.

علی جمالی مدیرعامل شرکت دانش بنیان نورپژوهان افلاک در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این شرکت به منظور پر کردن شکاف بین علم و عمل تاسیس شده است، اظهار داشت: این شرکت برای بi کارگیری اختراعات، ابداعات و نوآوری ها و تبدیل آنها به ثروت ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در چشم انداز چهارساله ترسیم شده برای این شرکت جذب ۱۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه ها، ۵۰ نخبه و مبتکر، ۳۰ مبتکر جامعه پزشکی و ۲۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نیاز در راستای اهداف شرکت پیش بینی شده است، تصریح کرد: این شرکت با جذب این افراد به دنبال تجاری سازی کالا و خدمات دانش بنیان است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نورپژوهان افلاک مشارکت سه دانشگاه استان در فعالیت های این شرکت را از دیگر چشم اندازهای چهارساله این شرکت برشمرد و گفت: ایجاد شرکت های مادرتخصصی مرتبط با اهداف شرکت و تجاری سازی ۱۵ اختراع و ۱۵ مورد از خدمات دانش بنیان از دیگر چشم اندازهای تعریف شده برای این شرکت است.

جمالی با بیان اینکه کارگاه ها و کارخانه هایی برای تجاری سازی اختراعات و ابداعات تاسیس خواهد شد، تصریح کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی به اشخاص نخبه و مبتکر و مابقی آن به سهام داران شرکت می رسد.