تیم تپانچه مردان هشتم شد/ ناکامی اخلاقی در تکواندو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، پسران تیرانداز دانشجوی ایران که با ترکیب سپهر صفاری ، مصطفی منتظر علیه و محمد رضا محمودی در رقابتهای تیمی تپانچه بادی و انتخابی انفرادی بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد جهان شرکت کرده بودند، از صعود به فینال مرحله انفرادی باز ماندند.

در این بخش ۵۰ تیراندازی از کشورهایی چون آمریکا، روسیه، ونزوئلا، آلمان، کره جنوبی، رومانی و چین حضو داشتند. صفاری با کسب ۵۶۷ امتیاز در رده بیست وپنجم، محمودی با ۵۶۶ امتیاز در رده بیست هفتم و منتظر علیه با ۵۵۳ امتیاز در رده چهلم جای گرفتند تا تیم تپانچه بادی کشورمان در مرحله تیمی عنوان هشتم را کسب کند.

در بخش تیمی رقابت های تیراندازی تپانچه بادی تیم های از کره جنوبی ، مغولستان و روسیه عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در چهارمین روز از مسابقات تکواندو هم هانیه اخلاقی در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۷- کیلوگرم برابر حریفی از ترکیه با نتیجه ۱۶ بر ۳ شکست خورد و از صعود به جمع ۸ تکواندوکار پایانی باز ماند.

همچنین در وزن ۸۰- کیلوگرم سعید رجبی در دومین مبارزه خود برابر محمد لوتالو از انگلیس و دارنده مدال برنز المپیک قرار گرفت و با نتیجه ۱۳ بر یک به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.