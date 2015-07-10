صعود امیری به مرحله یک چهارم نهایی/ برنز رجبی قطعی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، امروز جمعه و در ادامه مسابقات تکواندوی دانشجویان جهان، جواد امیری در وزن ۵۸ - کیلوگرم به مصاف حریف کلمبیایی رفت و توانست با نتیجه ۱۶ بر ۷ به برتری برسد تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

پیش از امیری و در وزن ۸۰- کیلوگرم سعید رجبی در سومین مبارزه خود در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ برابر ترکیه به برتری رسید و مدال مدال برنز خود را قطعی کرد. وی ابتدا برابر جانین کابویا از لیتوانی با نتیجه ۱۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دور بعد شد. رجبی در دومین مبارزه خود برابر محمد لوتالو از انگلیس و دارنده مدال برنز المپیک قرار گرفت و با نتیجه ۱۳ بر یک به برتری رسید. با حضور رجبی در مرحله نیمه نهایی، برنز این ورزشکار قطعی شده است.