  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی؛

صعود امیری به مرحله یک چهارم نهایی/ برنز رجبی قطعی شد

صعود امیری به مرحله یک چهارم نهایی/ برنز رجبی قطعی شد

تکواندوکار وزن ۵۸- دانشجویان ایران موفق شد با شکست حریف کلمبیایی خود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات دانشجویان جهان برسد. پیش از این سعید رجبی دیگر نماینده ایران مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، امروز جمعه و در ادامه مسابقات تکواندوی دانشجویان جهان، جواد امیری در وزن ۵۸ - کیلوگرم به مصاف حریف کلمبیایی رفت و توانست با نتیجه ۱۶ بر ۷ به برتری برسد تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

پیش از امیری و در وزن ۸۰- کیلوگرم سعید رجبی در سومین مبارزه خود در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ برابر ترکیه به برتری رسید و مدال مدال برنز خود را قطعی کرد. وی ابتدا برابر جانین کابویا از لیتوانی با نتیجه ۱۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دور بعد شد. رجبی در دومین مبارزه خود برابر محمد لوتالو از انگلیس و دارنده مدال برنز المپیک قرار گرفت و با نتیجه ۱۳ بر یک به برتری رسید. با حضور رجبی در مرحله نیمه نهایی، برنز این ورزشکار قطعی شده است.

کد مطلب 2855172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها