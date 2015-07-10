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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱

اذعان تل آویو به اسارت دو صهیونیست از سوی حماس

اذعان تل آویو به اسارت دو صهیونیست از سوی حماس

مسئولان رژیم صهیونیستی به اسارت دو صهیونیست از سوی حماس اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صهیونیستها به وجود دو اسیر اسرائیلی نزد مقاومت فلسطین در غزه و نیز اجساد دو نظامی این رژیم که در جنگ اخیر غزه کشته شده اند، اذعان کردند.

این درحالی است که به گفته روزنامه هآرتص ارتش رژیم صهیونیستی قبلا انتشار هر گونه اطلاعاتی در این زمینه را ممنوع کرده بود.

در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و موشه یعلون وزی جنگ رژیم صهیونیستی بعد از ظهر روز گذشته ضمن اذعان به این موضوع، حماس را مسئول سرنوشت این دو اسرائیلی که یکی از آنها اتیوپیایی الاصل و دیگری از روستایی در نزدیکی النقب است دانستند.

نتانیاهو و یعلون از تلاش هایی برای بازگردانیدن این دو اسیر خبر دادند.

آویگدور لیبرمن وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به این موضوع اعلام کرد که از وجود این دو اسیر در غزه شگفت زده شده است.

کد مطلب 2855175

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