به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی سحرگاه جمعه در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌هایی که در میان جوانان دیده می‌شود کسالت است، اظهار داشت: کسالت چند نوع است که یکی از انواع آن کسالت علمی است.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ما گفت: گاهی آنقدر مطالعه نمی‌کنیم که حتی نمی‌توانیم از عقاید خودمان دفاع کنیم.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: جوانان ما اگر با یک شبهه در فضای مجازی مواجه شوند، ایمانشان سست می‌شود چرا که مطالعه بسیار کمی دارند و دستشان از اعتقادات خالی است.

وی اظهار داشت: گاهی آنقدر در میان مردم ما مطالعه جایگاه خودش را از دست می‌دهد که پدران و مادران پاسخ سؤالات فرزند هفت ساله خود را نمی‌توانند بدهند.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: امروز مانند گذشته نیست که کتاب نخواندن توجیه داشته باشد. نظام اسلامی با تأسیس کتابخانه‌ها و دیگر امکانات شرایط را برای بالا رفتن سرانه مطالعه فراهم کرده اما برخی استفاده نمی‌کنند.

وی نوع دیگری از کسالت را در میان جوانان کسالت در عبادت دانست و گفت: اگر انسان حقیقت عبادت را متوجه شود و بداند هنگام عبادت با کدام وجود پاک ارتباط برقرار کرده هیچ‌گاه کسل نخواهد شد.

در اسلام بن بستی وجود ندارد

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه کسالت دیگر را کسالت اخلاقی دانست و ابراز داشت: گاهی جوانان در کنار گذاشتن رذایل اخلاقی تنبلی و سستی نشان می‌دهند. قرآن کریم از اصحاب کهف تجلیل کرده به این خاطر که آنان اراده مقابله سختی‌ها را داشتند.

وی با اشاره به اینکه در اسلام بن بستی وجود ندارد، ادامه داد: هر قدر هم یک عادت بد و یک گناه در انسان نهادینه شده باشد باز با کوشش می‌توان آن را از میان برد.

حجت‌الاسلام رفیعی تنبلی دیگری را که در برخی جوانان دیده می‌شود، تنبلی اقتصادی دانست و اظهار داشت: به گفته پیامبر(ص) مغضوب‌ترین افراد نزد خداوند انسان‌های بیکار هستند.

وی با اشاره به ارزش شب قدر گفت: خداوند شب قدر را در میان شب‌های خود مخفی کرد تا انسان‌ها تمام شب‌ها را با عبادت و بندگی بگذرانند.

وی اضافه کرد: اولیای خدا نیز در میان بندگان حق مخفی هستند تا انسان به کسی توهین نکند یا به خاطر معیارهای مادی دیگران را حقیر نپندارد.