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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

افزایش بی‌سابقه تولید نفت آمریکا

افزایش بی‌سابقه تولید نفت آمریکا

تولید نفت آمریکا تا پایان سال‌جاری میلادی به ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت که این مقدار تولید از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد بی‌سابقه گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ»، قرار است تولید نفت آمریکا تا پایان سال جاری میلادی به بیشترین میزان در ۴۵ سال اخیر برسد.

در همین حال، تولید نفت آمریکا با ۸.۶ درصد افزایش به ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید، این در حالی است که «اداره اطلاعات انرژی» آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که این مقدار تولید از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد بی سابقه خواهد بود.

همچنین تولید ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه نفت در روز، ۴۰ هزار بشکه بیش از پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ماه ژوئن اعلام شده است.

بر این اساس، ۱۲ دستگاه دکل فعال حفاری دیگر در هفته گذشته در حوزه استخراج نفت در آمریکا اضافه شد و مجموع آنها به ۶۴۰ دستگاه رسید.

کد مطلب 2855181
علیرضا کمندی

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