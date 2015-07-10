لقب شیطان بزرگ برازنده آمریکاست/هراس استکبار جهانی از ولایت فقیه

به گزارش خبرنگار مهر، سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته کرج حجت الاسلام سید صدر الدین شریعتی رییس سابق دانشگاه علامه طباطبایی بود.

سخنان این مسئول با محوریت اهمیت روز قدس در حمایت از مردم فلسطین، عزه و همچنین هوشیاری در مقابل گروه های اسلامی تندور و دست نشانده دشمنان اسلام و مسلمانان در منطقه و همچنین نفاق های داخلی و خارجی بود.

شریعتی با اشاره به اینکه روز قدس متعلق به مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین است، اظهار کرد: روز قدس روز دفاع از مظلومان و محرومان است از ابتدای انقلاب تا کنون به فرمان امام خمینی (ره) در آخرین جمعه ماه رمضان آحاد مردم ولایتمدار ایران اسلامی به حمایت از مسلمان مظلوم و بی دفاع فلسطین و همچنین محرومان به خیابان ها آمده و ندای مرگ بر آمریکا سر می دهند.

وی گفت: در این روز مردم به دادخواهی از مظلومان فلسطین و قدس شریف در راهپیمایی شرکت می کنند به همین دلیل این راهپیمایی برای ما از چند جهت حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در وهله اول حضور ما در راهپیمایی برای ارج نهادن به میراث امام راحل است، گفت: این میراث می گوید مسلمانان باید به پا خیزند و نفرت خود را از شرک و کفر جهانی به خصوص از آمریکا و اسراییل نشان دهند.

شریعتی با اشاره به اینکه دشمن اصلی ما آمریکا، صهیونیست ها و یهودیان نژاد پرست هستند، افزود: جایگاه یهودیان پیرو واقعی حضرت موسی و دین یهودیت که دوستدار مسلمانان هستند، از یهودیان نژاد پرست جدا است وی ادامه داد: یهودیان نژاد پرست همیشه به دنبال ضربه زدن به اسلام و کشورهای اسلامی هستند امروز اسراییل فرزند نامشروع آمریکاست در سال های قبل و همزمان با جنگ جهانی اول، کشور انگلیس به عنوان روباه پیر منطقه به دنبال سلطه بر کشورهای مسلمان بود.

شریعتی در ادامه به حضور آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و به عنوان طلایه دار استکبار در منطقه خاورمیانه اشاره داشت و گفت: در حال حاضر آمریکا مدافع سرسخت اسراییل و پشتوانه مالی، سیاسی، نظامی و اقتصادی این قدرت جنایتکار است.

وی به سخن امام راحل در رابطه با آمریکا و دادن لقب شیطان بزرگ به این کشور اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت سالها و دیدن چهره منفور آمریکا فلسفه این لقب یعنی شیطان بزرگ به ما ثابت شده است این لقب برازنده آمریکا است این شیطان بزرگ به دنبال گمراهی مسلمانان، انحراف، سقوط و نابودی آنهاست.

وی با بیان اینکه آمریکا با چنین نگرش ظالمانه ای در هر جا که سخن از اسلام است، نقشه های شیطانی خود را برای ضربه زدن به اسلام پیاده می کند، گفت: اسراییل و آل سعود دست نشانده آمریکا در منطقه هستند تا جهان عرب را زیر سلطه خود در آورند.

طرف مقابل در مذاکرات هسته ای به دنبال تغییر مواضع خود است

وی از تشکیل گرو های افراطی در اسلام نام برد و افزود: گروه های سلفی، تکفیری، داعش و القاعده با همکاری آمریکا و اسراییل و نفاق داخلی عربستان در منطقه ایجاد شده است هدف قدرتهای مستکبر این است که با راه اندازی این گروه های جنایتکار مثل داعش، فکر مسلمانان را از حمایت فلسطین و غزه منحرف کنند.

شریعتی با ذکر اینکه این گروه ها خائن الحرمین هستند نه خاتم الحرمین خاطرنشان کرد: گروه های تندرو در اسلام به مقدسات و حرم امامان توهین می کنند آنها به دنبال تحقق اهداف صهیونیست ها و آمریکایی ها هستند به همین منظور باید مسلمانان دشمنان خود که هدفی جز براندازی اسلام و قرآن ندارند را به درستی بشناسند.

وی با اشاره به اینکه کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و یا عربستان از همان سالهای ابتدای انقلاب با جمهوری اسلامی ایران مخالفت می کردند، گفت: این کشورها در جنگ تحمیلی نیز با کمک های مالی، نظامی و یا دادن راهبردهای نظامی به دشمنان انقلاب و یا قراردادن ماهواره بر بالای سر رزمندگان ما، اطلاعات نظامی کشورمان را در اختیار دشمنان قرار می دادند.

وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به اعمال فشار دشمنان در روند مذاکرات هسته ای، گفت: قهرمانان و مبارزان ایران در جبهه دیپلماسی با تمام قدرت در جنگ سیاسی و دیپلماسی مقابل مذاکره کنندگان ایستاده اند، زیرا طرف مقابل مرتب به دنبال تغییر مواضع خود است.

وی با بیان اینکه در مذاکرات هسته ای، طرف مذاکره کننده خلف وعده کرده و زیر حرف های خود می زند، ادامه داد: آنها متکبر و حیله گر هستند در صورتی که نمایندگان ما در مذاکرات صادق بوده و از مبادی تعیین شده تخطی نمی کنند.

استکبار جهانی از جایگاه ولایت فقیه در هراس است

وی ادامه داد: ما استاده ایم چون خداوند در قرآن به ما وعده داده است، خداوندی که در دنیا سنت های حقیقی و معنوی دارد که هیچ اندیشه و فکر استکباری نمی تواند حتی با سلاح های مدرن آن را از میان بر دارد زیرا سنت خدا قابل تغییر نیست.

شریعتی با توضیح اینکه ترس استکبار جهانی، شخصیت ها و مقام های سیاسی نیست، گفت: ترس اصلی آنها از ولایت فقیه است که در فرهنگ استکباری وجود ندارد، بلکه برگرفته از بطن اسلام و سیره نبوی، علوی، فاطمی و حسینی است.

وی به پیام قرآن برای مسلمانان جهان اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان از جایگاه ولایت فقیه در اسلام هراس دارد، اما ما با تیکه بر آن و همچنین سخنان قرآن که حکایت از اقتدار، پیروزی، شکوه و عظمت مسلمان دارد در مقابل استکبارهای جهانی ایستادگی می کنیم.

شریعتی با توضیح اینکه تلاش های دشمنان اسلام از گذشته تا کنون به بن بست خورده است، افزود: در جریان فتنه ۸۸ یک عده به دلیل مخالفت با خدا، رسول و یاران رسول سوابق و جایگاه های سیاسی خوب گذشته خود را از دست دادند در شرایط کنونی نیز مخالفت با مسیر خدا و رسول اکرم چیزی جز این نخواهد بود

وی در ادامه به سخن خداوند در قرآن باب نظام ولایت و حق مداری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این نظام به دنبال هدایت و رستگاری مردم و جلوگیری از ظلم است در جهان امروز شکل گیری گروه هایی مثل داعش برای جلوگیری از روی آوردن مردمی است که می خواهند مسلمان شوند.

وی در پایان به حضور با شکوه مسلمان به خصوص مردم مسلمان ایران در تمامی عرصه ها و برای حمایت از اسلام اشاره کرد و گفت: یادمان باشد آمریکا، اسراییل و هر گونه نفاق های داخلی و خارجی دشمنان ما هستند باید آنها را شناخته و با این دشمنان مقابله کنیم.