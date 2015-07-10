به گزارش خبرنگار مهر، خیابان های منتهی به میدان انقلاب در ساعات اولیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان مملو از جمعیتی شد که یک صدا حمایت خود از ملت فلسطین و مسجد الاقصی قبله اول مسلمین را به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام فریاد می زنند.

مردم روزه دار تهران که دیشب را احیا نگه داشته بودند از ساعات اولیه آغاز راهپیمایی در خیابان های منتهی به میدان انقلاب حاضر شدند. مردم تهران با در دست داشتن پرچم هایی با مضمون مرگ بر آمریکا،مرگ بر اسرائیل، ما ایستاده ایم،لبیک یا خامنه ای، نحن القادمون، مدافع اسرائیل مدافع شیطان است، مرگ بر آل سعود و مسئله فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام است، در مسیر های راهپیمایی حضور یافتند.

علاوه بر این مردم حاضر در راهپیمایی روز قدس به نماد شیطان که در این میدان به نمایش در آمده سنگ می زنند تا رمی جمراتی در خیابان های تهران انجام داده باشند.

ملت ایران در راهپیمایی روز قدس حضور یافته اند تا صدای مظلومیت ملت فلسطین و ظلم اسرائیل با را به گوش جهانیان برسانند.