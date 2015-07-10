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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

پیام رئیس بنیاد شهید؛

روز قدس یادگار حضرت امام خمینی(ره) است

روز قدس یادگار حضرت امام خمینی(ره) است

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی تأکید کرد: به‌یقین خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به‌مانند همیشه با حضور با شکوه خود در روز قدس به حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار،  متن کامل پیام حجت‌الاسلام‌ و المسلمین شهیدی نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

«مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند»
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

رژیم نژادپرست صهیونیسم در سرزمین فلسطین جز ظلم و تباهی و اقدامات وحشیانه و غیرانسانی نسبت به مردم مظلوم فلسطین چیزی بر جای نگذارده است. رژیم غاصبی که با حمایت آمریکای جنایتکار و سایر استکبارگران جهانی از هر گونه ظلم و پلیدی جهت رسیدن به اهداف شیطانی خویش نمی‌گذرد حتی به شهادت رساندن کودکان معصوم این سرزمین.

به‌یقین مسئله فلسطین چنانکه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز فرمودند: مربوط به همه ملت‌های جهان است تا با اتحاد و برادری جهت سرنگونی این رژیم غاصب اقدام کنند.

روز قدس یادگار حضرت امام خمینی (ره) است که تأکید فرمودند: همه مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند.

به‌یقین خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به‌مانند همیشه با حضور باشکوه خود در این روز تاریخی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواهند پرداخت و امیدواریم به‌زودی شاهد نابودی این رژیم غاصب و تمامی حامیان جنایتکار آن باشیم.

کد مطلب 2855219

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