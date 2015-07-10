به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، متن کامل پیام حجتالاسلام و المسلمین شهیدی نماینده ولیفقیه، معاون رییسجمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:
بسمهتعالی
«مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند»
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
رژیم نژادپرست صهیونیسم در سرزمین فلسطین جز ظلم و تباهی و اقدامات وحشیانه و غیرانسانی نسبت به مردم مظلوم فلسطین چیزی بر جای نگذارده است. رژیم غاصبی که با حمایت آمریکای جنایتکار و سایر استکبارگران جهانی از هر گونه ظلم و پلیدی جهت رسیدن به اهداف شیطانی خویش نمیگذرد حتی به شهادت رساندن کودکان معصوم این سرزمین.
بهیقین مسئله فلسطین چنانکه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز فرمودند: مربوط به همه ملتهای جهان است تا با اتحاد و برادری جهت سرنگونی این رژیم غاصب اقدام کنند.
روز قدس یادگار حضرت امام خمینی (ره) است که تأکید فرمودند: همه مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند.
بهیقین خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران بهمانند همیشه با حضور باشکوه خود در این روز تاریخی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواهند پرداخت و امیدواریم بهزودی شاهد نابودی این رژیم غاصب و تمامی حامیان جنایتکار آن باشیم.
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