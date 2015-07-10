۳ هزار و ۶۸۲ واحد خون در لیالی قدر اهدا شد

حسین دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مردم نوعدوست استان تهران در لیالی قدر با مراجعه به پایگاه های انتقال خون، نسبت به اهدای خون برای تامین نیاز بیماران، اقدام کردند.

وی با اعلام اینکه در شب اول ۱۰۰۱ واحد خون، شب دوم ۱۳۳۵ واحد و در شب سوم لیالی قدر شاهد اهدای ۱۳۴۶ واحد خون بودیم، اظهارداشت: در مجموع مردم عزیز و ایثارگر استان تهران، ۳ هزار و ۶۸۲ واحد خون اهدا کردند.

دزفولی با تاکید بر اینکه میزان مراجعات به پایگاه های خونگیری در لیالی قدر بیش از میزان اهدای خون بوده است، تصریح کرد: برخی از هموطنان به دلایل پزشکی و جسمی، امکان اهدای خون ندارند.

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان تهران، افزود: بیشترین حجم خون کشور در بیمارستان های تهران مصرف می شود.

به گفته وی، افرادی که حداقل ۱۷ و حداکثر ۶۰ سال سن دارند و از سلامت کامل برخوردارند، می توانند با همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر (دارای کد ملی) برای اهدای خون به مراکز خونگیری مراجعه نمایند.

دزفولی افزود: فواصل زمانی اهدای خون برای مردان حداکثر ۴ بار و زنان حداکثر ۳ بار در سال است.