روز قدس زمان صف آرایی جهانی مسلمانان مقابل رژیم صهیونیستی است

حجت الاسلام لطف الله حیات الغیب در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز قدس روزی است که همه ملتهای مسلمان آزاده دنیا به وحدت مدنظر نظر امام(ره) دست یافتتند اظهار داشت: در این روز صف آرایی جهانی مسلمانان در مقابل ظالمان را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در این روز همه جهان اسلام و مسلمانان یکی شده و شعار مرگ بر استکبار و صهیونیسم را سر می دهند عنوان کرد: در این روز همه مسلمانان نسبت به ظلم رژیم صهیونسیتی حساسیت و عکس العمل نشان داده و به میدان می آیند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه روز قدس روز وحدت مسلمانان است تصریح کرد: این امر همواره مورد تاکید امام (ره) بوده و امروز نیز مقام معظم رهبری بر لزوم وحدت بین مسلمانان تاکید دارند.

حجت الاسلام حیات الغیب افزود: در این راستا برای همیشه مسلمانان جهان با اسرائیل غاصب به عنوان رژیمی اشغالگر که به فلسطین ظلم می کند مبارزه کرده و مقابل زورگویی های این رژیم غاصب می ایستند.

وی همچنین به حضور پرشور و گسترده مردم مرکز لرستان در راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: مردم استان لرستان مانند همیشه در صحنه های مختلف حضور داشته و امروز نیز حضوری پررنگ در راهپیمایی روز قدس تا کنون داشته اند.