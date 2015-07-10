تکواندوکار دانشجوی ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، امروز جمعه و در ادامه مسابقات تکواندوی دانشجویان جهان، جواد امیری در وزن ۵۸ - کیلوگرم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "هایکاز ساموئلیان" از ارمنستان رفت و با برتری ۱۶ بر ۳ در این دیدار به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

امیری امروز کار خود را با پیروزی ۱۵بر ۸ مقابل "وادیم دیمیتروف" از مولداوی آغاز کرد و سپس به مصاف حریف کلمبیایی رفت و توانست با نتیجه ۱۶ بر ۷ به برتری برسد تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

پیش از امیری و در وزن ۸۰- کیلوگرم سعید رجبی در سومین مبارزه خود در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ برابر ترکیه به برتری رسید و مدال مدال برنز خود را قطعی کرد. وی ابتدا برابر جانین کابویا از لیتوانی با نتیجه ۱۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دور بعد شد. رجبی در دومین مبارزه خود برابر محمد لوتالو از انگلیس و دارنده مدال برنز المپیک قرار گرفت و با نتیجه ۱۳ بر یک به برتری رسید. با حضور رجبی در مرحله نیمه نهایی، برنز این ورزشکار قطعی شده است.

هانیه اخلاقی دیگر تکواندوکار تیم اعزامی کشورمان بود که امروز با یک پیروزی برابر هنگ کنگ و شکست برابر ترکیه از دور مسابقات کنار رفت.