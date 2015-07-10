توافق باید در مجلس تصویب شود/ تحت تاثیر جنگ روانی غرب قرار نگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو گفت: غربی ها به گونه ای عمل می کنند که انگار همه چیز تمام شده است در حالیکه هر آنچه که در وین به نتیجه می رسد حتماً باید در ایران مطرح و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و از همه بالاتر باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.

وی تاکید کرد: توافق زمانی می تواند انجام شود که خطوط قرمز رعایت شده باشد.

ولایتی گفت: مذاکره کنندگان ما شبانه روز و با همه توان درحال مذاکره اند وباید به آنها دست مریزاد گفت.

مجری برنامه پرسید: جان کری وزیر خارجه آمریکا مصاحبه ای کرد مبنی بر اینکه اگر قرار است تصمیمات سخت گرفته نشود همه آماده پایان دادن به این فرآیندیم و اوباما به کری گفته است نمی توانی مدت طولانی در آنجا باشی، با توجه به اینکه به مراحل حساس مذاکرات رسیده ایم چه تحلیلی از این رفتار آمریکایی ها می توانیم داشته باشیم؟

ولایتی پاسخ داد : این گونه سخنان اجرای بخشی از جنگ روانی است.

وی گفت: از زمانی که دور جدید مذاکرات آغاز شد ضرب الاجل تعیین و سپس آن را تمدید کردند و و گاهی از روی میز بودن گزینه نظامی سخن می گویند و گاهی صحبت از صلح می کنند و اگر همه این ها را کنار هم بگذاریم زنجیره و سلسله ای از جنگ روانی است و ما نباید تحت تاثیر آن قرار بگیریم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه از مذاکره پا پس ننهاده و همواره آماده مذاکره و تمدید و ادامه آن است همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر در آن ضرب الاجل، تعیین تکلیف قطعی نشد مدت را با توافق طرفها می توانند تمدید کنند.

ولایتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نه پیشنهاد تمدید می دهد و نه مخالفت با آن می کند گفت : اگر آنها فکر می کنند مدت بیشتری برای مذاکرات نیاز است جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد.

وی تاکید کرد: سخنان کری و اوباما چیزی جز بخشی از مجموعه جنگ روانی نیست و این تبدیل به یک موضوع مضحک و امری شناخته شده از سوی آمریکایی ها و عوامل آنها در منطقه است.

حمایت از فلسطینی ها وظیفه اسلامی است

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که ایران چه منافعی درحمایت از مردم مظلوم فلسطین دارد گفت: سابقه حمایت ایران از جهاد فلسطینی ها زیاد است و بسیاری از علمای ما فتوای جهاد علیه رژیم صهیونیستی داده اند.

ولایتی افزود: امام راحل هم از همان ابتدای نهضت مبارزه با استعمار آمریکا به مبارزه با صهیونیست ها توجه داشتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ایران همواره در کنار فلسطینیان ایستاده نه تنها در گفتار و راهپیمایی بلکه با دادن امکانات بسیار مهم و تعیین کننده به مقاومت اسلامی و حماس و جنبش جهاد فلسطینی در همه عرصه ها در میدان بوده است.

وی ادامه داد: ما وظیفه اسلامی داریم که در کنار بقیه مسلمانان و فلسطینیان که سرزمین آنها بخش حساسی از جهان اسلام است دفاع و به آنها کمک کنیم.

ولایتی افزود: منافع ملی ما اقتضاء می کند که در مبارزه علیه دشمنان جمهوری اسلامی ایران خارج از مرزها تا قبل از اینکه آنها به مرزهای ما برسند به سراغ آنها برویم.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی و جهان اسلام مانند آمریکایی ها از نیمکره غربی زمین آمده و ناوگان خود را در بحرالاحمر و خلیج فارس مستقر کرده اند و می گویند ما از منافع ملی آمریکا دفاع می کنیم بنابراین ما چگونه می توانیم اجازه دهیم باوجود آتش افروزی ها و حضور داعش و القاعده و به انحراف کشیدن بیداری اسلامی بی تفاوت باشیم.

ولایتی گفت: اگر در گذشته خط مقاومت ما از ایران تا سوریه، لبنان و فلسطین بود اکنون ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و شمال آفریقا و حتی یمن ادامه دارد بنابراین حضور مردم در راهپیمایی روز قدس حمایت از عزت جهان اسلام و آزاد شدن سرزمین های اشغالی است.

وی تاکید کرد: حضور مردم ما در روز قدس فقط موضوع فلسطین نیست بلکه اکنون کل جهان اسلام در برابر کل جهان کفر است.

راهپیمایی روزقدس، مشتی بر دهان نتانیاهو است

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی روز قدس، پاسخی به یاوه گویی های نتانیاهو است گفت: ما با شرکت در راهپیمایی پیام خواهیم داد که ملت ایران یکپارچه و موضعش تغییر نکرده است.

مسعود اسداللهی در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه فلسطین یک کشور اسلامی اشغال شده است و قبله اول مسلمین درآنجا قرار دارد افزود : از نظر مسائل ژئوپولوتیکی و خطراتی که رژیم جعلی برای کل منطقه از جمله برای ما ایجاد کرده توجه دائم به این موضوع حیاتی است.

وی گفت: یکی از خواسته های رژیم صهیونیستی فراموش کردن موضوع فلسطین یا به حاشیه رفتن آن است.

اسداللهی افزود : صهیونیست ها همیشه تلاش کرده اند با انحراف توجه عمومی به مسائل دیگر، توجه جهان اسلام و جهان عرب را از موضوع فلسطین دور کنند و متاسفانه رژیم های عربی هم در این موضوع همکار رژیم صهیونیستی بوده اند.

وی با اشاره به اهمیت تعیین روز قدس گفت: موضوع فلسطین شاید تنها موضوعی باشد که جهان اسلام از طریق آن می تواند به وحدت برسد.

اسداللهی درباره شبهه هایی که علیه حمایت از فلسطین مطرح می شود و اینکه برخی از شهروندان فلسطین به داعش پیوسته اند بنابراین چرا باید از او حمایت کرد گفت : از بسیاری از کشورها از جمله غربی ها ، عربستان، تونس و ترکیه تعداد زیادی به گروه داعش پیوسته اند و چرا آنها موضوع فلسطین را برجسته می کنند زیرا می خواهند افکار عمومی را منحرف کنند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: برخی از رهبران فلسطین مانند خالد مشعل هم اشتباهاتی داشتند که منجر به گرایش برخی از فلسطینیان به پیوستن به داعش یا پیوستن به مخالفان دولت سوریه شد.

اسداللهی در پاسخ به این پرسش که گروه های تکفیری چرا هیچ تنشی با رژیم صهیونیستی ندارند و این رژیم خطر را از سوی آنها احساس نمی کند؟ گفت : زمانی که موج بیداری اسلامی شروع شد عربستان و چند کشور عربی دیگر با پول فراوان و نفوذ مذهبی و با هماهنگی اسرائیل آن را منحرف کردند و این انحراف موجب قربانی شدن شیعیان منطقه و فلسطینیان شد.

وی افزود: اسرائیلی ها اکنون به صراحت می گویند وضعیت استراتژیک ما بهترین وضعیت در چند دهه اخیر است زیرا جهان اسلام به جای تنش با اسرائیل با خودشان درگیر شدند.

در ادامه شیخ محمد نمر زغموت رئیس شورای علمای فلسطین در لبنان در ارتباط تصویری از بیروت در پاسخ به این پرسش که چرا گروه های تکفیری با مسئله فلسطین به خلاف ادعاهایشان رفتار می کنند و حتی حماس را هم تهدید کرده اند؟ گفت: این گروه های ضد اسلام، از خوارج و مفسد فی الارض هستند.

وی با اشاره به اینکه آنها همه مخالفان خود را تکفیر می کنند افزود : آنها نقطه دوم صهیونیزم جهانی هستند.

زغموت گفت: این گروه ها نسخه جایگزین صهیونیزم هستند و فقط خود را مسلمان و بقیه را کافر می دانند بنابراین مخالفان خود را تکفیر و حتی اعدام می کنند چه حماس باشند و چه غیر آن.

وی در پاسخ به این پرسش که وظیفه دولت ها و ملت های مسلمان در قبال فلسطین چیست گفت : رژیم های غرب دو نوع هستند یکی برای آزادی فلسطین می جنگد و نوع دوم عرب صهیونیزم هستند که دین خود را به دنیای خود و صهیونیست ها و آمریکایی ها فروختند و امیدی به آنها نداریم و از خداوند می خواهیم ما را از شر آنان نجات دهد.

در ادامه اسداللهی کارشناس مسائل غرب آسیا درباره تهدید داعش علیه مسیحیان ساکن بیت المقدس گفت : آنها وقتی گروه های سنی مانند حماس را تهدید می کنند به طریق اولی نباید تعجب کنیم که شیعیان و یا مسیحیان را تهدید می کنند.

وی افزود: اما اینکه قدرت عملی کردن چنین تهدیدی را داشته باشند گزافه گویی و جنگ روانی است زیرا آنها حتی در سوریه و عراق هم نتوانستند به اهداف خود به طور کامل برسند چه رسد به فلسطین و کرانه باختری که داعش حضور قابل توجهی ندارد.

اسداللهی گفت: در طول مذاکرات و حتی قبل از آن همواره شخص نتانیاهو بیشترین تحریک افکار عمومی جهان غرب را علیه پرونده هسته ای ایران انجام داد تا جایی که در کنگره آمریکا علیه شخص رئیس جمهور آمریکا صحبت و لابی صهیونیستی را در آمریکا فعال کرد و با لابی کردن با فرانسوی ها سعی کرد دائم چوب لای چرخ مذاکرات بگذارد.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد حتی از دید منافع ملی ما به جز آزادی قدس، اصولاً اسرائیل برای ما یک خطر است.