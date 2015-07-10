یک تکواندوکار دیگر فینالیست شد/ در انتظار طلای پنجم کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در مرحله نیمه نهایی رقابتهای تکواندو وزن ۸۰- کیلوگرم بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان سعید رجبی تکواندوکار تیم اعزامی کشورمان مقابل "لیو ووی تینگ" از چین تایپه به میدان رفت و در پایان سه راند مبارزه به برتری ۶ بر ۵ دست يافت و راهی بازی نهایی شد. وی برای کسب مدال طلا یکی از تکواندوکاران چین یا ساحل عاج را پیش رو خواهد داشت.

وی ابتدا برابر "جانین کابویا" از لیتوانی را با نتیجه ۱۴ بر ۳ به برتری رسید و سپس "محمد لوتالو" از انگلیس و دارنده مدال برنز المپیک قرار گرفت و با نتیجه ۱۳ بر یک به برتری رسید. رجبی در سومین مبارزه خود در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ برابر ترکیه به برتری رسید و به نیمه نهایی راه يافت.

همچنین جواد امیری در وزن ۵۸ - کیلوگرم امروز کار خود را با پیروزی ۱۵بر ۸ مقابل "وادیم دیمیتروف" از مولداوی آغاز کرد و سپس به مصاف حریف کلمبیایی رفت و توانست با نتیجه ۱۶ بر ۷ به برتری برسد تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "هایکاز ساموئلیان" از ارمنستان رفت و با برتری ۱۶ بر ۳ در این دیدار به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. وی نیز برای رسیدن به نیمه نهایی باید با "نورسلطان مامیف" از قزاقستان مبارزه کند. در آن سوی جدول نیز روسیه و پرتقال برای رسیدن به بازی نهایی تلاش می کنند.

هانیه اخلاقی دیگر تکواندوکار تیم اعزامی کشورمان بود که امروز با یک پیروزی برابر هنگ کنگ و شکست برابر ترکیه از دور مسابقات کنار رفت.