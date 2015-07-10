۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

همگام با مسلمانان جهان انجام شد؛

رستاخیز استکبارستیزی مردم قم در روز قدس/ حضور علما و مراجع تقلید

قم - راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس دقایقی پیش با حضور گسترده مردم قم و علما و مراجع تقلید آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم از مسیرهای ده‌گانه اعلام شده به میدان شهید مطهری رسیده و دقایقی پیش حرکت یکپارچه و منسجم خود را به سمت حرم حضرت معصومه(س) آغاز کردند.

راهپیمایی وحدت بخش و شورآفرین مردم قم با شعارهای حماسی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس و... همراه است و راهپیمایان ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین و امت زیر ستم مستکبران، انزجار خود را از رژیم کودک کش اسرائیل و هم پیمانان آن اعلام می‌کنند.

مسیر راهپیمایی مردم قم برای برادران از میدان شهید مطهری آغاز شده و به سمت خیابان اراک، پل حجتیه، خیابان آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی و شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) ادامه دارد.

خواهران نیز از میدان شهید مطهری، خیابان اراک، پل حجتیه، بلوار بهار به سمت صحن صاحب الزمان(عج) حرم مطهر حضرت معصومه(س) حرکت می‌کنند.

همچنین در تمامی شهرهای تابعه استان قم نیز راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور روزه داران شهرها و روستاهای بخش‌های پنجگانه از طریق مسیرهای منتهی به مساجد محل برگزاری نمازهای عبادی - سیاسی جمعه در حال برگزاری است.

سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس در قم نیز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه است.

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، اعضای جامعه مدرسین و امامان جمعه قم نیز در این راهپیمایی حضور داشتند.

هچنین حضرات آیات سید محمود هاشمی شاهرودی، جنتی دبیر شورای نگهبان، حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور، مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و امینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه همگام با مردم قم در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

