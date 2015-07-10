گفتمان مردم ایران برای مقابله با ظلم جهانی مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد دقایقی پیش در جمع خبرنگاران در حالی که در جمع کارکنان شهرداری اصفهان وارد میدان شده بود بیان داشت: حضور من با کارگران و کارمندان شهرداری نشان از این موضوع دارد که ما همه با همدلی و هم زبانی واحدی هستیم و زبان ما واحد است.

وی ادامه داد: مجموعه شهرداری اصفهان دارای زبانی واحد است و همه برای نشان دادن انزجار خود از استکبار جهانی به میدان آمده ایم.

جمالی نژاد در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی روز قدس بیان داشت: مردم اصفهان و ایران این روز را برای خود تکلیف می دانند و پیرمردان، پیرزنان و جوانان همه با هم در میدان حاضر می شوند.

شهردار اصفهان گفت: همه مردم در هر قشری دارای یک گفتمان مشترک هستند و این گفتمان یک بغض است که می خواهند آن ظهور و بروز داشته باشد و همه می خواهند در این روز سهم خود را در فرایند اعتراض به ظلم جهانی نشان دهند.

وی ادامه داد: میدان امام (ره) نیز همیشه در این عرصه یک حالت خوبی دارد و یادآور خاطرات انقلاب اسلامی است.

جمالی نژاد به وجود بیش از بیست هزار شهید از شهر اصفهان برای دفاع از انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت: وجود بیست هزار شهید عدد کمی نیست و اصفهانی ها همواره خط شکن بوده اند و امروز نیز شاهد حضور پرشور این مردم در میدان امام (ره) با این وسعت هستیم که نوید بخش آزادی قدس و اتحاد مسلمانان است.