بازتاب راهپیمایی روز قدس ایران در رسانه فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، الحدث فلسطین از شروع راهپیمایی روز قدس در ایران خبر داد و نوشت: مردم مسلمان ایران راهپیمایی میلیونی خود را در گرامیداشت روز جهانی قدس که مصادف با آخرین جمعه ماه رمضان است شروع کرده اند.

این رسانه فلسطینی بیان کرد: در تهران و همه شهرهای ایران راهپیمایی میلیونی در گرامیداشت این مناسبت درحال برگزاری است.

این رسانه همچنین به مصاحبه صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران و اینکه وی گفته است همه مسلمانان باید به مسئولیت خود در قبال فلسطین عمل کنند پرداخته است.

وی همچنین بر ضرورت توقف جنگ میان مسلمانان و حل مشکلات جهان اسلام از راه گفتگو تاکید و گفت: رژیم صهیونیستی از جنگ میان مسلمانان برای نابودی آرمان فلسطین استفاده می کند.