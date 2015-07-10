گرد و غبار در آسمان کشور/ کاهش دید افقی در برخی مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی، جمعه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در ساعات بعد از ظهر و اوائل شب، افزایش ابر، بارش پراکنده باران و وزش باد پیش بینی می شود.

بر اساس همین گزارش، روزهای شنبه و یکشنبه علاوه بر ارتفاعات البرز، ارتفاعات زاگرس مرکزی، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان و جنوب کرمان، در ساعات بعد از ظهر و اوائل شب، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین طی دو روز آینده در بخش هایی از شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد و گرد و خاک، سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد که در دو روز آینده ، در شمال سیستان و بلوچستان، منطقه زابل، در بعضی ساعات طوفان و گرد و خاک رخ خواهد داد.

بنابر این گزارش، در سه روز آینده در برخی از مناطق غرب و جنوب غرب کشور در ساعات بعد از ظهر و اوائل شب، وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

همچنین طی سه روز آینده شرق دریای عمان مواج خواهد بود.

آسمان استان تهران نیز در سه روز آینده کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات و احتمال بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.