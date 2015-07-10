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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

مرگ بر اسرائیل بار دیگر در بام ایران طنین انداز شد

مرگ بر اسرائیل بار دیگر در بام ایران طنین انداز شد

شهرکرد - راهپیمایی روز قدس همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان در شهرکرد آغاز شد و بار دیگر شعار مرگ بر اسرائیل در بام ایران طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپمایی روز جهانی قدس همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور پر شور مردم شهر شهرکرد آغاز شد.

مردم ولایت مدار شهرکرد از ابتدای صبح امروز برای حضور در راهپیمایی روز قدس در چهارراه بازار شهرکرد حضور پیدا کرده بودند.

هم اکنون راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پر شور مردم آغاز شده است و مردم در مسیر راهپیمایی به سمت چهارراه ولی‌عصر (عج) در حال حرکت هستند.

کراپ‌شده - روز قدس

مردم در این راهپیمایی سپس به سمت چهارراه ابوعلی‌سینا حرکت می کنند و پس از پیمودن بلوار آیت‌الله طالقانی به مصلاي بزرگ امام خميني(ره) می رسند.

همه مردم شهرکرد بار دیگر برای نشان دان تنفر خود از رژیم صهیونیستی به میدان آمده اند و با سر دادن «شعار مرگ بر اسرائیل» حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین نشان دادند.

حضور پر شور جوانان در این راهپیمایی مانند سال های گذشته بسیار چشمگیر است. در گوشه ای از راهپیمایی ورزشکاران نیز با لباس های ورزشی حضور پیدا کرده اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در حاسیه مراسم راهپیمایی شهرکرد به خبرنگار مهر گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی نشان از وحدت و همدلی و همزبانی مردم دارد.

علی گرجی گفت: مردم بار دیگر با حضور پر شور خور در این راهپمایی تنفر خود را از استکبار جهانی و رژِیم صهیونیستی اسرائیل نشان دادند و نشان دادند که همواره از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کنند.

وی ادامه داد: مردم شهرکرد با وجود گرم بودن هوا و با زبان روزه بار دیگر در راهپیمایی حضور پیدا کردند و این جای تقدیر دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مردم شهرکرد پس از پایان راهپیمایی در مصلی بزرگ امام خمینی(ه) شهرکرد حضورر پیدا می کنند و در نماز جمعه این هفته شهرکرد شرکت می کنند.

کد مطلب 2855265

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