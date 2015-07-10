کرمانشاه سراسر شور و همدلی شد/ خلق حماسه مردم روزه دار

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و با حضور خیل گسترده مردم روزه دار کرمانشاه همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

مردم ولایتمدار کرمانشاه پیش از آغاز رسمی مراسم گروه گروه به سمت مسیرهای تعیین شده در حرکت بودند تا با حضور گسترده خود بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین نشان داده و آزادی قدس شریف را فریاد بزنند.

با آغاز مراسم مردم روزه دار کرمانشاه با حرکت از میدان انقلاب به سمت میدان آزادی شعارهای «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آل سعود» و «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» را سر دادند.

راهپیمایان کرمانشاهی با وجود گرمای حدود ۴۰ درجه با در دست داشتن پرچم هایی با مضمون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود، لبیک یا خامنه ای و مسئله فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام است بار دیگر حضور گسترده خود در حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین را به نمایش گذاشتند.

اقشار مختلف مردم از جمله طلاب و روحانیون، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان مختلف ادارات و همه و همه از پیر وجوان خود را به مراسم راهپیمایی روز قدس رسانده تا اعلام کنند که حامی مردم فلسطین هستند.

مدیر حوزه های علمیه استان کرمانشاه در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر، گفت: راهپیمایی روز قدس تجلی وحدت میان مسلمانان است و دنیای اسلام با محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در این روز امید را در دل مردم مظلوم فلسطین زنده نگاه خواهند داشت.

سید حبیب الله موسوی روز جهانی قدس را روز دفاع از ملت مظلوم فلسطین عنوان کرد و افزود: رژیم غاصب صهیونیستی در ماه رمضان دست به کشتار زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی می زند و تمامی آزادیخواهان جهان این اقدام آنها را محکوم می کنند.

وی حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس را مانعی برای تحقق اهداف شوم دشمنان عنوان کرد و اظهار داشت: در زمانی که دشمنان اسلام برای ضربه زدن به این دین الهی از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کنند وحدت واتحاد مسلمانان موجب خنثی شدن توطئه های آنان خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی خاطر نشان کرد: مردم ولایتمدار کرمانشاه همواره با حضور گسترده خود در صحنه های حساس حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی نشان داده و امروز نیز با حضور سرنوشت ساز خود حمایت خود را از مظلومان عالم نشان دادند.

گفتنی است، آیت الله ممدوحی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری سخنران مراسم روز قدس در کرمانشاه خواهد بود.