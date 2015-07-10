  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

آیت الله میرعمادی:

پیام روز قدس همبستگی و اتحاد بین مسلمانان است

پیام روز قدس همبستگی و اتحاد بین مسلمانان است

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد پیام روز قدس را همبستگی، اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی در مقابل استکبار جهانی به ویژه رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسلمانان باید نسبت به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت نبوده و نگذارند استکبار جهانی با ایجاد گروههای تکفیری مانند داعش مسلمانان را از مسیر اصلی خود که همان فلسطین است غافل کنند.

وی با اشاره به اهمیت راهپیمایی در روز قدس بیان داشت: راهپیمایی امسال با توجه به اینکه شاهد تجاوزهای رژیم آل سعود نسبت به مردم مظلوم یمن هستیم پر اهمیت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز رژیم صهیونیستی منزوی شده است عنوان کرد: همچنین سیاستهای آمریکا در منطقه شکست خورده و بیداری اسلامی روز به روز در حال گسترش است.

آیت الله میرعمادی افزود: همه اینها نشان می دهد که مسلمانان آگاه هستند و با هم اتحاد دارند.

وی همچنین به حضور پرشور مردم لرستان در راهپیمایی روز قدس امسال اشاره کرد و گفت: مردم استان لرستان همواره در دفاع از حق مظلومان و مردم فلسطین پیشقدم بوده و هر سال با حضور پرشور خود این امر را نشان داده اند.

کد مطلب 2855280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها