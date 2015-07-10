خطر تحریف راه و سخن امام/ حامیان رژیم صهیونیستی باید محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی اظهار کرد: امام راحل در سال ۵۸ و در زمانی که کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب گذشته بود آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کردند و از مردم همه دنیا و مسلمانان جهان خواستند که توجه ویژه‌ای به مسئله فلسطین و جهان اسلام داشته باشند.

وی افزود: امام راحل فرمودند روز جهانی قدس روزی است که باید صف متعهدان و متدینان از صف منافقان جدا شود. کسانی که نسبت به روز جهانی قدس، سرنوشت اسلام و مظلومین فلسطین بی‌تفاوت باشند و دست سازش و دوستی به اسرائیل و هم‌پیمانان این رژیم غاصب بدهند در صف منافقان هستند و کسانی که نسبت به مظلومان و مسلمانانی که در چنگال استکبار زیرفشار هستند حساس باشند و تلاش کنند آنها را از دست ستمکاران و ظالمان نجات دهند در صف متدینان و متعهدان هستند.

حامیان اسرائیل باید محاکمه شوند

به گفته معاون اول قوه قضائیه، امام راحل با درک درست و آینده‌نگری که از اسرائیل غاصب و هم پیمانان او و کسانی که این رژیم جعلی را ایجاد کردند داشتند، در مسیر تبیین چرایی به وجود آمدن غده سرطانی اسرائیل برآمدند.

سخنگوی قوه قضائیه، آمریکا، انگلیس و فرانسه را از کشورهای حامی اسرائیل عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که جنایت‌های رژیم صهیونیستی فقط محدود به مردم فلسطین نمی‌شود، بلکه اسرائیل با کمک این سه کشور جنایات زیادی مرتکب شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید کرد: آمریکا و انگلیس شریک جرم اسرائیل هستند و باید در دادگاه قانونی و انسانی محاکمه شوند.

وی منحرف کردن اذهان مردم دنیا نسبت به مسئله فلسطین و جنایت‌های اسرائیل را یکی از تلاش‌های جدی مستکبران دانست و تصریح کرد: هم پیمانان رژیم صهیونیستی به دنبال این هستند که مردم دنیا نفهمند اسرائیل چرا و چگونه ایجاد شده و چه در سر می‌پروراند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی مردم ایران و مظلومان جهان در روز قدس نقشه‌های مستکبران را برملا ساخته است، اظهار کرد: شیطان بزرگ به بهانه حقوق بشر مرتکب جنایت‌های زیادی شده و تیزبینی امام راحل در نامگذاری روز جهانی قدس، دروغگویی آمریکا و هم پیمانانش را برملا کرد.

داعش اسرائیل دوم است

معاون اول قوه قضائیه، آمریکا و اسرائیل را از منفورترین رژیم‌های جهان دانست و افزود: امام راحل به ما فهماندند که مذاکره با دشمنان و حامیان آنها راه به جایی نمی‌برد. امام به ما آموخت برای مقابله با آمریکا، انگلیس و هر جنایتکار دیگری، فقط و فقط ایمان و اعتماد به خدا و ایستادگی در برابر ظالمان لازم است.

وی با اشاره به جلوه‌هایی از راهپیمایی روز جهانی قدس در قم اظهار کرد: کسانی که امروز بدون عذر موجه در راهپیمایی روز قدس شرکت نکردند خودشان مغبون خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه تبلیغات و مسئله‌سازی‌های وسیع را یکی از راهبردهای آمریکا و کشورهای غربی برای کمرنگ جلوه دادن جنایات اسرائیل بیان کرد و یادآور شد: یاسر عرفات ۱۳ سال با میانجیگری آمریکا با رژیم اشغالگر قدس سازش کرد ولی نه تنها امتیازی نگرفت بلکه مشکلات فلسطین هر روز بیشتر شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با وجود اینکه افکار عمومی متوجه حقایق جنایت‌های اسرائیل شده‌اند ولی مستکبران تلاش کردند که باید اذهان عمومی را از مسئله فلسطین دور کنند و جوانان مسلمان احساس کنند که دیگر نیازی به مبارزه با اسرائیل ندارند.

وی ایجاد گروه تروریستی داعش را در راستای همین توطئه دشمنان دانست و تأکید کرد: داعش همان اسرائیل دوم است که به هیچ یک از مبانی انسانی، اسلامی و حقوقی پایبند نیست و این گروه با حمایت اسرائیل و کشورهای غربی ایجاد شده تا اذهان مسلمانان از مسئله فلسطین منحرف شود.

فریب تحریف‌کنندگان راه و فرمایشات امام را نخوریم

سخنگوی قوه قضائیه تلاش برای کمرنگ کردن خط و شعار و راه امام را توطئه جدیدی دانست که در کشور اجرا می‌شود و در توضیح بیشتر این توطئه گفت: امروز برخی‌ها می‌خواهند بگویند شعار و خط و اندیشه امام راحل متعلق به ۳۰ سال قبل است و امروز شرایط تغییر کرده است.

وی گفت: چرا این افراد منافقانه برخورد می‌کنند و در صف منافقان حرف می‌زنند؟ چرا آشکارا سخن نمی‌گویند و وقتی می‌گویند باید با آمریکا سازش کنیم، این حرف را باز نمی‌کنند و نمی‌گویند منظورشان چیست؟

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی که ‌می‌خواهند امام و خط امام را تحریف کنند چه کسانی هستند؟ آیا مردم کوچه و بازار و کشاورز هستند؟ کسی امام را تحریف می‌کند که قدرت بیان و پول و عقبه دارد. کسی امام را تحریف می‌کند که بتواند به نحوی منافقانه رفتار کند که مردم نتوانند بین واقعیت و مسائل تحریف شده تشخیص می‌دهند.

وی با بیان اینکه هیچ‌گاه از دشمنی اسرائیل نسبت به مسلمانان کم نشده، تأکید کرد: انگیزه و هدف حامیان اسرائیل اصلا تفاوت نکرده است.

معاون اول قوه قضائیه، دشمن شناسی، بصیرت، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و اطاعت از ولی امر را از مسائل ضروری دانست و افزود: در مقابل کسانی که می‌خواهند راه روشن و فرمایشات صریح و نص امام را تحریف ایجاد کنند حواس ما جمع باشد که فریب آنها را نخوریم.