سینماگران پس از زیارت حرم امام رضا (ع) به راهپیمایی روز قدس رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از سینماگران، شب گذشته در مراسم شب قدر در حرم امام رضا (ع) حاضر شدند و پس از اذان صبح امروز جمعه ۱۹ تیرماه به تهران بازگشته و در مراسم روز قدس شرکت کردند.

حضور سینماگران در حرم امام رضا (ع) بر اساس سنتی چندساله صورت می گیرد که طی آن جمعی از هنرمندان و دست اندرکاران سینمای کشور به همراه تنی چند از مسوولان فرهنگی و هنری برای شرکت در مراسم ویژه شب قدر به مشهد مقدس سفر می کنند و امسال هم این سنت از سوی جمعی از اهالی سینما به جا آورده شده است.

در این مراسم مجید مجیدی، سیدرضا میرکریمی، محمدرضا موئینی، سید مهدی خادم، محمد مهدی عسگرپور، مجتبی راعی، عبدالحسن برزیده، کمال تبریزی، جمال شورجه، حبیب احمدزاده، محمد علی باشه آهنگر، محمد حسین حقیقی، احمدرضا معتمدی، حمید نعمت الله، سید روح اله حجازی، هادی مقدم دوست، دانش اقباشاوی، غلامرضا موسوی، منوچهر محمدی، تقی علیقلی زاده، عبدالله اسفندیاری، فاطمه گودرزی، حسین یاری، اصغر همت، افسر اسدی، ایرج تقی پور، جواد نوروزبیگی، سید علی احمدی، علی دهکردی، سید هادی منبتی، مجید رضا بالا، سعید رشتیان، علی آشتیانی پور، محمد روزبهانی، حافظ احمدی، علیرضا فتحی، مرتضی رزاق کریمی، محمدرضا دلپاک، احمد مسجد جامعی، حبیب ایل بیگی، محمدرضا جعفری جلوه، علیرضا تابش، علیرضا رضاداد، سعید قطبی زاده، مسعود نجفی، امیر اسفندیاری، فرید فرخنده کیش، پرویز کرمی، محمد مهدی حیدریان، محمد پیرهادی، محمود گبرلو، روح الله سهرابی، ناصر عنصری، احمد مرادپور، مرجان اشرفی زاده، محمد صادق آذین، گیتی معینی و ... جمعی از اعضای کاروان سینمایی زیارت امام رضا بودند.

جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) از همه اعضای صنوف و هنرمندان کشور دعوت کرده تا دوشادوش سایر هموطنان غیور خود با شرکت در این راهپیمایی فریاد مظلومیت مسلمانان فلسطین را به گوش جهانیان برساند.