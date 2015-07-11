۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ناجا، سیستان و بلوچستان به سبب دارا بودن هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان همواره با پدیده شوم قاچاق سوخت روبرو بوده است.

۲۷ هزار ليتر سوخت قاچاق در سراوان کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان در این باره اظهار داشت: در راستای جلوگيری از قاچاق سوخت و هدر رفت سرمايه ملی، ماموران انتظامی اين شهرستان کنترل خودرو های عبوری را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ محسن داودی افزود: در اين راستا ماموران در سه روز گذشته ضمن توقيف ۱۹ دستگاه خودرو وانت و دستگيري ۱۶ نفر قاچاقچی سوخت، موفق به کشف ۲۷ هزار ليتر نفت گاز قاچاق شدند.

وی تاکید کرد: کاهش فرصت های شغلي و پايين آمدن انگيزه کار و فعاليت های سالم اقتصادی ارمغان شوم قاچاق کالا و سوخت بر اقتصاد استان است که از شهروندان انتظار می رود با همکاری اطلاعاتی خود، پليس را ياری کنند.

۲۳ هزار ليتر نفت گاز در نيمروز توقيف شد

فرمانده انتظامی شهرستان نیمروز از توقيف تانکر نفتکش حامل ۲۳ هزار و ۵۳۰ ليتر نفتگاز قاچاق خبر داد.

سرهنگ دوم حسن آشيانی گفت: ماموران ايست و بازرسی "ميل نادر" در حين کنترل خودروهای عبوري به يکدستگاه تانکر کشنده، مشکوک شده و جهت بررسی بيشتر آن را توقيف کردند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران در بازرسی دقيق از اين تانکر کشنده ۲۳ هزار و ۵۳۰ ليتر سوخت قاچاق از نوع نفتگاز را کشف کردند.

سرهنگ آشيانی با اشاره به اينکه در اين رابطه يک متهم دستگير شده، گفت: متهم پس از تشکيل پرونده به همراه مواد مکشوفه به مراجع قضائی معرفی شد.