خروش ارومیه علیه جنایات اسرائیل/ تابلوی اتحاد اقوام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار، مومن و انقلابی آذربایجان غربی به همراه اقلیت‌های دینی و مذهبی این دیار از دقایق آغازین راهپیمایی روز جهانی قدس در لبیک به فرامین معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام انزجار خود از حملات ددمنشانه و نسل کشی اسرائیل غاصب در فلسطین اشغالی و همزمان با سراسر کشور با سر دادن شعارهایی حمایت و همدردی خود را با مادران و کودکان فلسطینی اعلام کردند.

امروز مردم آذربایجان غربی چه شیعه، چه سنی و چه پیروان اقلیت‌های مذهبی دست در دست هم، مشت‌های گره کرده خود را به نشانه انزجاز از جنایات صهیونیسم در سرزمین فلسطین به سوی آسمان برده و فریاد زده و یکدل و همصدا برای آزادی قدس شریف شعار سر دادند.

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم آذربایجان غربی به خاک و خون کشیده شدن کودکان و زنان مظلوم فلسطین، یمن و ملت‌های مظلوم دنیا را محکوم و خواستار توقف جنایات اسرائیل شدند، خواسته‌هایی که سال‌هاست مردم بدون خستگی در آخرین جمعه سال آن را به مردم جهان و سازمان‌های بین المللی یادآور می‌شوند.

هموطنان اقلیت‌های مذهبی ارومیه و سراسر استان همدوش مسلمان شیعه و سنی با فریادهای حق طلب مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریكا ضمن اعلام انزجار خود از اقدامات ددمنشانه رژیم غاصب حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام كردند.

راهپیمایان در ارومیه در میدان ولایت‌فقیه گرد‌هم آمده اند و در مسیر خیابان شهید محمد منتظری، به سمت میدان دفاع مقدس حرکت کرده و از طریق بلوار رسالت به مصلای امام خمینی(ره) راهی هستند تا در پایان این مراسم به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ‌گوش فرا دهند.

مردم با حضور قاطع و محكم خود نشان دادند ملت ایران ذره ای از مواضع خود كوتاه نخواهد آمد و از تصمیم‌ها و اراده خود منصرف نخواهد شد و همچنان حامی مردم بی دفاع فلسطین اشغالی و زنان و کودکان مظلوم غزه هستند.

هم اکنون ارومیه ای ها با شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «سکوت هر مسلمان خیانت از است به قرآن»، «الله‌اکبر»،«هیهات منه الذله»، «یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو» خشم و نفرت خود را از ظلم و جنایات استکبار جهانی در راس آن اسرائیل غاصب و آمریکا فریاد زده و خواستار توجه نهادهای بین المللی در این خصوص شدند.

یکی از راهپیمایان ارومیه ای از دانشجویان آشوری است که در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و یمن می‌گوید: روز قدس متعلق به مردم و ملت خاصی نیست بلکه هر انسان آزادی خواه و آزاد اندیشی در دفاع از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین، یمن و... باید همزمان با روز جهانی قدس باید فریاد بزند.

رومینا توکلیان می‌افزاید: داشتن زندگی همراه با صلح و آرامش حق مسلم مردم فلسطین و یمن است. ما در راهپیمایی روز قدس حاضر می‌شویم تا از مجامع بین‌المللی حقوق بشر برای ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین تقاضای آرامش و امنیت کنیم و به آن‌ها بگوییم که ظلم و جنایت رژیم غاصب اسرائیل باید پایان یابد.

این دانشجوی آشوری در ادامه با تاکید بر اینکه دنیای بدون ظلم و جنگ و نابودی کامل رژیم جعلی صهیونیستی و بازگشت فلسطینیان به موطن خود با آرامش و آسایش آروزی هر انسان آزادی خواهی است ادامه می‌دهد: نمایش اتحاد مردم دنیا با برگزاری راهپیمایی پرشور روز قدس پیام مهمی برای جنایتکاران و استکبار جهانی دارد که باید از آن درس بگیرند.

درویش قادری اهل سنت ارومیه ای نیز که به همراه فرزند نوجوان خود به راهپیمایی روز قدس آمده بود، همزمان با نشان دادن مشت های گره کرده خود در این راهپیمایی به خبرنگار مهر می گوید: جنایات بی حد و حصر صهیونیست های خونخوار در فلسطین بسیار دلخراش و ناراحت کننده است و در این برهه تاریخی و حساس، وظیفه هر مسلمانی است که با لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خشم خود را از اسراییل جنایتکار نشان دهد.

وی حضور در راهپیمایی روز قدس را مهمترین راه برای ابراز تنفر مسلمانان در مقابل ددمنشی های صهیونیست ها عنوان کرده و می افزاید: احساس مسئولیت نسبت به بشریت و مسلمانان، وظیفه هر مسلمانی است و طبق آیات و روایات متعدد، باید این احساس مسئولیت در بیشترین حد خود در بین امت اسلامی وجود داشته باشد.

قادری با اعلام اینکه روز قدس تبلور عظم اسلام در برابر رژیم صیهونیستی است می افزاید: روز قدس امروز با توجه به فراگیری آن در جهان اسلام و حتی سایر ملل دنیا نشان دهنده عظمت و بزرگی اسلام در برابر کفر و استکبار است.

امام خمینی (ره) در شانزدهم مردادماه سال ۵۸، در پیام ویژه ای، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامیدند و از آن روز تاکنون، فریادهای خشمناک مسلمانان و مردم آزاده جهان در این روز بر سر رژیم ظالم صهیونیستی فرود می آید.