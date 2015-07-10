به گزارش خبرنگار مهر، جمعه آخر ماه مبارک رمضان روزی بزرگ و مهم برای امت‌ های اسلامی و آزادی خواه جهان است، روزی که با ابتکار تاریخی امام راحل و برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین و زنده نگه داشتن آرمان قدس به نام روز جهانی قدس نامگذاری شده است.

خيابان های تبریز امروز شاهد يكی از راهپيمايی ‌های باشكوه و با خيل عظيم جمعيت بود تا بار ديگر نوعدوستی آذربایجانی ها و دفاع آنها از مردم مظلوم فلسطین به دنیا نشان داده شود.

مردم روزه دار تبریز و شهرستان های آذربایجان شرقی، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حرکت در مسیر های راهپیمایی به سمت محل های برگزاری نماز جمعه، فریاد اعتراض خود را نسبت به مظلومیت ملت فلسطین و مظلومیت مردم بی دفاع یمن به گوش جهانیان رساندند.

تبریزی ها در راهپیمایی امروز با شعارهای «روز جهانی قدس، تجلی آرمان فلسطین» و «فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک ‌کشی از غزه تا یمن» حمایت خود را از مظلومان فلسطین و غزه نشان دادند. تبریزی ها در راهپیمایی امروز با شعارهای «روز جهانی قدس، تجلی آرمان فلسطین» و «فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک ‌کشی از غزه تا یمن» حمایت خود را از مظلومان فلسطین و غزه نشان دادند.

در راهپیمایی امسال پیر و جوان، زن و مرد، ورزشکاران، سالمندان با مشت های گره زده با فریاد های رسا حضور یافتند و بار دیگر انزجار خود را از جنایت های رژیم جعلی صهیونیستی نشان دادند.

حضور باشکوه و پرشور در راهپیمایی روز قدس ادامه دارد

یکی از راهپیمایان تبریزی که معلم آموزش و پرورش است در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حضور باشکوه و پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس تا آزادی قدس شریف ادامه دارد.

اسماعیل نجاتی با اشاره به اینکه هر سال برای شرکت در این راهپیمایی لحظه شماری می کند، می افزاید: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس واقعا یکی از ابتکارات هوشمندانه امام راحل(ره) بود که مردم روزه ‌دار سراسر دنیا و به خصوص ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین حماسه خلق می کنند.

امسال تبریزی ها در دمای ۴۰ درجه حماسه آفریدند

یکی دیگر از راهپیمایان در حالی که شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می دهد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مردم روزه دار در این گرمای ۴۰ درجه تبریز به خیابان ها آمده اند و از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کنند و این نشان می دهد که نابودی اسرائیل نزدیک است و نفس‌های اسرائیل به شماره افتاده است.

صدرا ایمانی با تاکید بر اینکه امسال تبریزی ها در دمای ۴۰ درجه حماسه دیگری آفریدند، ادامه می دهد: روز قدس نماد مبارزه با کفر، ظلم، شرک و استکبار است.

وی همچنین می افزاید: این مردم آمدند تا فریادی باشند بر سر سکوت کشورهای مرتجع عرب و سازمان های بین المللی که این روزها سکوت آنها در میان فریادهای مظلومیت فلسطین، ملت های مسلمان را به تحیر وا داشته است.

آذربایجانی های همیشه در صحنه امسال نیز سنگ تمام گذاشتند

گزارش های رسیده از خبرنگاران مهر در شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی نشان می دهد که آذربایجانی های مانند همیشه امسال نیز در راهپیمایی روز جهانی قدس سنگ تمام گذاشتند.

در شهرستان های آذرشهر، میانه، اسکو، بناب، مراغه، اهر، ورزقان، ملکان، عجب شیر و دیگر شهرستان های استان با حضور پرشور خود در راهپیمایی، جنایات رژیم اشغالگر قدس و کشتار بی ‌رحمانه زنان و کودکان فلسطینی و تخریب و ویران کردن مساجد و بیمارستان ها را محکوم کردند.

مردم شهرستان ‌های استان همچون سال های گذشته با زبان روزه و در هوایی که امسال خیلی گرمتر از سال های گذشته است، با حضور در خیابان‌ها، خشم و انزجار خود را از خوی استکباری رژیم اشغالگر قدس ابراز داشته و آمادگی خود را برای دفاع از بیت المقدس به عنوان اولین قبله مسلمانان اعلام کردند.

مردم ۲۰ شهرستان استان از ساعات اولیه صبح با حضور در خیابان و با در دست داشتن پلاکاردهایی نظیر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، شعار آزادی غزه را سرداده و اعلام کردند که هیچ گاه اسرائیل طعم پیروزی در فلسطین را نخواهد چشید.

روز قدس روز همبستگی تمام ملت های مسلمان دنیا است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در تبریز به خبرنگار مهر گفت: روز قدس روز همبستگی تمام ملت های مسلمان دنیا است.

حجت الاسلام حسین تقی زاده با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس محور اتحاد امت مسلمان جهان به شمار می رود، افزود: حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در حقیقت حرکت در مسیر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، توصیه های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری است.

وی سپس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اظهار داشت: وحدت جهان اسلام برای حمایت از فلسطین یک ضرورت است که مسلمانان دنیا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به خیابان ها می آیند و لرزه بر دل دشمنان اسلام می اندازند.

حجت الاسلام تقی زاده با بیان اینکه ملت های دنیا درخصوص مسئله فلسطین هر روز آگاه تر می شوند، گفت: نابودی کامل رژیم اسرائیل خیلی نزدیک است. حجت الاسلام تقی زاده با بیان اینکه ملت های دنیا درخصوص مسئله فلسطین هر روز آگاه تر می شوند، گفت: نابودی کامل رژیم اسرائیل خیلی نزدیک است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بیان داشت: هرسال این حضور مردم سراسر دنیا در راهپیمایی روز قدس باعث وحدت و انسجام بیش از پیش در میان مسلمانان می شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز موجی از عدالت خواهی و تنفر از رژيم غاصب اسرائيل نه تنها بين مردم مسلمان جهان بلكه در منظر هر فرد آزاد انديش و صلح طلبی موج می ‌زند، گفت: امروز نه تنها مردم کشورهای اسلامی بلکه ملت های آزادی خواه جهان نیز ماهیت پلید اسرائیل غاصب و حامیانش را شناخته اند.