علي رغم تحقق قهرماني با پرسپوليس بازي مي كنيم

قهرمان تكواندوي كشور درگفت و گو با خبرنگار "مهر" در كرج درباره سطح كيفي رقابت هاي مذكوردرسال جاري ادامه داد : ليگ امسال در سطح بسيارمطلوبي برگزارشد وچهره هاي جديد با درخشش خود رقابت هاي زيبايي را به نمايش گذاشتند ..

عضو تيم پاس خاطرنشان كرد : رقابت هاي ليگ برتر جام تكواندوي امسال بسيار فشرده بود و با زحمت فراوان ، موفق به كسب مقام قهرماني شديم .

پس از گذشت شش هفته از ليگ جام برترتكواندو كشور ، تيم پاس با كسب 28 امتياز ، قهرمان اين دوره از مسابقات معرفي شده است و مي تواند ديگر به اين رقابت ها ادامه ندهد اما به دليل محك زدن مجدد خود تا پايان اين دوره از مسابقات رقابت خواهد كرد، تيم پرسپوليس و تيم دانشگاه آزاد پس از تيم پاس به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند .

همچنين درهفته هفتم اين مسابقات كه پنجم اسفند ماه سال جاري برگزارمي شود، تيم پاس به مصاف تيم پرسپوليس مي رود و تيم دانشگاه آزاد ، حريف تيم سايپا خواهد بود .