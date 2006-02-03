  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۶

يوسف كرمي در گفت و گو با "مهر":

علي رغم تحقق قهرماني با پرسپوليس بازي مي كنيم

علي رغم تحقق قهرماني با پرسپوليس بازي مي كنيم

يوسف كرمي گفت: با گذشت شش هفته از جام برتر تكواندو، تيم پاس با 28 امتياز قهرمان اين دوره شناخته شده اما با اين حال در فينال اين رقابت ها شركت خواهيم كرد.

قهرمان تكواندوي كشور درگفت و گو با خبرنگار "مهر" در كرج درباره سطح كيفي رقابت هاي مذكوردرسال جاري ادامه داد : ليگ امسال در سطح بسيارمطلوبي برگزارشد وچهره هاي جديد با درخشش خود رقابت هاي زيبايي را به نمايش گذاشتند ..

عضو تيم پاس خاطرنشان كرد : رقابت هاي ليگ برتر جام تكواندوي امسال بسيار فشرده بود و با زحمت فراوان ، موفق به كسب مقام قهرماني شديم .

پس از گذشت شش هفته از ليگ جام برترتكواندو كشور ، تيم پاس با كسب 28 امتياز ، قهرمان اين دوره از مسابقات معرفي شده است و مي تواند ديگر به اين رقابت ها ادامه ندهد اما به دليل محك زدن مجدد خود تا پايان اين دوره از مسابقات رقابت خواهد كرد، تيم پرسپوليس و تيم دانشگاه آزاد پس از تيم پاس به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند .

همچنين درهفته هفتم اين مسابقات كه پنجم اسفند ماه سال جاري برگزارمي شود، تيم پاس به مصاف تيم پرسپوليس مي رود و تيم دانشگاه آزاد ، حريف تيم سايپا خواهد بود .

کد مطلب 285536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها