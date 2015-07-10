وهابیت ۳ هزار رساله دکترا در رد شیعه تولید کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی مدیر شبکه جهانی ولایت در بازدید از نمایشگاه قرآن نوآوری ارائه شده در بخش های محتوایی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: اشخاصی که برای معرفی آثار در بخش های مختلف به کار گرفته شده اند افراد زبده و مناسبی اند. ضمن اینکه برای معرفی آثار فضای مجازی یکی از بهترین فضاهایی است که همه مردم هم از آن استفاده می کنند. بهتر است این مطالب را به فضای مجازی هم انتقال دهیم. به این نمایشگاه تنها نباید کفایت کرد؛ امروزه وهابیت یک درمانگاه کوچک در یک روستای دوردستی می سازد در شبکه های مختلف در بوق و کرنا تبلیغ می کنند. درحالی که ما این میزان تولید ارزشمند قرآنی داریم و باید بیشتر برای آن تبلیغ کنیم.

حسینی قزوینی با اشاره به اینکه وهابیون شبکه اطلاع رسانی بسیار قوی در مقابله و رد شیعه راه اندازی کرده اند، اظهار داشت: تنها در عربستان سعودی ۳ هزار رساله دکترای ضد شیعه در دانشگاه های مختلف مانند ام القرا، محمدبن سعود، جامعه الاسلامیه مدینه در رد عقاید شیعه نوشته شد و به طور مداوم مطالب این تحقیقات را در شبکه های ماهواره ای که دارای مخاطبان زیادی نیز هست پخش می کنند.

وی افزود: به نظر بنده جامعه شیعه موظف است در مقابله با وهابیت سیستم اطلاع رسانی خود را بیش از پیش فعال کرده تا بتوانیم حقانیت شیعه را به جهانیان اثبات کنیم، ما امروز در حال جنگ نرم تمام عیار با دشمنان اسلام که وهابیت شعبه ای کوچکی از این دشمنان است هستیم و بهترین راه مقابله با این دشمنان اطلاع رسانی و بصیرت افزایی است که باید در این عرصه با تمام قوا عمل کنیم.

وی ادامه داد: به طور مثال مرکز مدیریت حوزه های علمیه می تواند ستادی را پایه گذاری کند که از طریق آن تمامی فعالیت های انجام شده یا در شرف انجام را از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم برسانند، البته نباید این اطلاع رسانی به اخبار مرکز مدیریت ختم شود. بهتر است که اخبار همه مراکز مرتبط نیز پوشش داده شوند.

مدیر شبکه جهانی ولایت در مورد فعالیت های این شبکه تصریح کرد: خوشبختانه امروز به گفته مسئولان صدا و سیما شبکه جهانی ولایت حداقل ۵۰ میلیون بیننده در پنج قاره جهان دارد که البته ما در تلاش هستیم که تعداد این بیننده ها را افزایش دهیم.

آیت الله حسینی قزوینی با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه جهانی ولایت تنها شبکه جهانی شیعه در مقابله با سیل گسترده شبکه های وهابی است، گفت: در برنامه های زنده شبکه خیلی از برادران اهل سنت با ما تماس می گیرند و می گویند اگر شبکه شما و اطلاع رسانی تان نبود ما هم الان در کنار داعش در عراق و سوریه می جنگیدیم، اما اطلاع رسانی شبکه ولایت باعث شد ما با نیات خبیث وهابیت و داعش آشنا شویم.

وی در مورد بخش حوزوی نمایشگاه اظهار داشت: خوشبختانه در تمام غرفه ها شاهد نو آوری های زیادی بودیم و نیز در بحث ارائه فعالیت ها نیز غرفه داران محترم عملکرد بسیار خوبی دارند، اگر این فعالیت ها در فضای مجازی نیز در اختیار عموم قرار گیرد مطمئناً تأثیر به سزایی خواهد داشت.

مدیر شبکه جهانی ولایت تأکید کرد: متأسفانه امروز وهابیت با یک سیستم اطلاع رسانی قوی و با تمام قوا در مقابل شیعه در حال فعالیت است و طبق آخرین آمار تا کنون فقط در عربستان سعودی نزدیک به سه هزار رساله دکترا در رد شیعه نگارش شده است و این رساله ها در شبکه های گسترده وهابیون در حال اطلاع رسانی است، ما باید در جهت اثبات حقانیت شیعه با آن ها مقابله کنیم و همانطور که گفتم بهترین راه مقابله با آن ها ایجاد سیستم اطلاع رسانی قدرتمند است.