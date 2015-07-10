وصیت تحسین برانگیز یک استاد برای راه اندازی مدرسه تحقیقات سرطان

مرحومه نسترن رزمجو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که سال گذشته به علت ابتلا به بیماری سرطان دعوت حق را لبیک گفت در وصیتی از خانواده اش خواست هزینه مراسم ختم‌اش، صرف فعالیتهای تحقیقاتی و پیشگیری در حوزه سرطان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی میراحمدی همسر مرحومه نسترن رزمجو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره گفت: زنده یاد نسترن رزمجو در واپسین روزهای زندگیش از خانواده خواست هزینه برگزاری مراسم ختمش را صرف امور تحقیقاتی و پیشگیری از سرطان کنند.

میراحمدی افزود: راه اندازی مرکز تحقیقات سرطان «نسترن» و برنامه ریزی برای برگزاری سمپوزیوم بین المللی سرطان، راه اندازی مدرسه سرطان در آینده نزدیک از دیگر اقداماتی است که طبق وصیت آن مرحوم در حال انجام است.

رئیس مرکز پیشگیری از سرطان «نسترن» و همسر مرحومه نسترن رزمجو یادآور شد: سال گذشته همسرم «نسترن رزمجو» عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به خاطر درگیری با سرطان از دست دادم. وی پیش ازمرگ از من خواست تا هزینه های مراسم سوگواری را در قالب فعالیت هایی برای تحقیق و پژوهش در خصوص تشخیص و درمان سرطان صرف کنم.

وی خاطرنشان کرد: پس از این موضوع، مرکز پیشگیری از سرطان نسترن راه اندازی شد و بخشی از هزینه های آن از محل وصیت آن مرحوم تامین شد.

میراحمدی گفت: پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان صحیح بیماری سرطان از جمله برنامه های این مرکز است که هم اکنون در قالب فعالیت های مختلفی با همکاری شرکت هایی از کشورهای آلمان و استرالیا و دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و فردوسی در حال اجراست.

تولید قوی ترین آنتی اکسیدان ها از مواد طبیعی

وی تولید و ارائه قوی ترین آنتی اکسیدان ها از مواد طبیعی مانند «انار، زعفران، زردچوبه و لوبیای موکونا» با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو، دانشگاه فردوسی مشهد و یک شرکت آلمانی از جمله اقدامات مرکز بین المللی پیشگیری از سرطان نسترن در بخش پیشگیری عنوان کرد.

رئیس مرکز پیشگیری از سرطان «نسترن» گفت: شناسایی و جداسازی سلولهای سرطانی در گردش خون و در اولین مراحل تشکیل تومور و همچنین بررسی میزان تاثیرگذاری داروهای شیمی درمانی صحیح با آزمایش ساده خون از دیگر اقدامات مرکز «نسترن» در بخش تشخیص به موقع و درمان صحیح سرطان است.

سمپوزیوم بین المللی سرطان «نسترن» برگزار می شود

وی از برگزاری سمپوزیوم بین المللی سرطان با حضور پزشکان و متخصصان از داخل و خارج کشور نهم مهرماه در مشهد خبر داد و اظهار داشت: در این سمپوزیوم بین المللی ۱۵ نفر از متخصصان رشته سرطان از کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و کشورهای همجوار حضور دارند.

میراحمدی محور اصلی سمپوزیوم بین المللی سرطان را شامل پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان عنوان کرد و گفت: مدیریت و درمان سرطان و تحقیقات بنیادی و مولکولی سرطان از دیگر محورهای این سمپوزیوم است.

مدرسه سرطان در مشهد تاسیس می شود

وی همچنین از تاسیس مدرسه سرطان در مشهد به عنوان یکی دیگر از اقدامات مرکز پیشگیری از سرطان «نسترن» نام برد و گفت: این مرکز با هدف پیشگیری از بیماری سرطان و تشخیص به موقع آن راه اندازی می شود.

رئیس مرکز پیشگیری از سرطان «نسترن» گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این مدرسه همزمان با هفته سرطان در بهمن ماه ۹۴ در محل مرکز پیشگیری از سرطان تاسیس می شود.

وی افزود: در این مدرسه اصول پیشگیری از سرطان و تشخیص زوردس آن برای عموم مردم در قالب کلاس های مختلف به صورت رایگان آموزش داده می شود.

مرحومه نسترن رزمجو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیر گروه مامایی این دانشگاه، سال گذشته به علت ابتلا به بیماری سرطان دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.