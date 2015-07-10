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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۷

بازتاب راهپیمایی روز قدس در ایران؛

آسوشیتدپرس: شعارهای ضد آمریکایی همزمان با مذاکرات هسته‌ای وین

آسوشیتدپرس: شعارهای ضد آمریکایی همزمان با مذاکرات هسته‌ای وین

نخستین واکنش رسانه های غربی از راهپیمایی روز قدس، به بازتاب شعارهای ضد آمریکایی مردم ایران علیرغم مذاکرات هسته ای با این کشور اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «آسوشیتدپرس» راهپیمایی مردم ایران را که هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین برگزار می شود، اجتماعی عظیم از ده ها هزار ایرانی توصیف کرد که شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر داده بودند.

این خبرگزاری در ادامه توضیح داد که راهپیمایی امروز ایرانیان در حالی انجام می گیرد که مذاکرات هسته ای بین تهران و گروه ۱+۵ همچنان در وین – پایتخت اتریش- در جریان است.

این در حالیست که به گفته آسوشیتدپرس، برخی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی عظیم پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نشانه مبارزه با استبداد و اعتراض به اشغال گری قدس شریف به آتش کشیدند.

آسوشیتد پرس همچنین به برگزاری راهپیمایی همزمان در دیگر شهرهای ایران اشاره کرد.

کد مطلب 2855369
مریم خرمایی

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