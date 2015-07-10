ژست آمریکابرای چانه زنی بیشتراست/ رهبری راه مذاکره را هرگز نبستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه روز قدس با بیان اینکه مذاکرات روزهای پرتنش خود را طی می کند، گفت: دانش هسته ای از دانش های پیشرو برای ماست که طی سه دهه اخیر با جدیت ملت و با رهبری امام خامنه ای به یک دستاورد بزرگ برای ملت ایران تبدیل شده است. این دستاورد عظیم فنی را غربیها به ایران نداده اند که امروز اینقدر راجع به آن صحبت می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۳ سال پیش آمریکا از طریق روسای یکی از کشورهای منطقه پیگیر بود تا مذاکره ای برای حل و فصل پرونده هسته ای ایران داشته باشیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همان گونه که فرمودند با اینکه در نیت غربی ها تردید داشتند اما برای اتمام حجت موافقت کردند.

لاریجانی گفت: درباره این مذاکرات در جلساتی بحث شد و علی رغم بی اعتمادی نسبت به آمریکا، چارچوبی برای مذاکرات مشخص شد.

رئیس مجلس اظهار داشت: رهبری همان گونه که کشور را برای دستیابی به این دستاورد ملی بسیج کردند و حمایت های ایشان در دولت های مختلف در این مسئله کارساز بود، همان گونه که برای ایستادگی در مقابل تحریم ها، کشور را بسیج کردند و با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مسیر استقلال اقتصادی کشور را مشخص کردند برای شکست تحریم ها و حرکت هجومی علیه تحریم ها نیز از هیچ کوششی دریغ نکردند.

وی ادامه داد: کسانی بودند و هستند که فکر می کردند دشمنان علیه ایران قطعنامه صادر کنند ما هم می ایستیم و این کفایت می کند. ایستادگی در مقابل اقدامات دشمن لازم هست ولی کافی نیست.

رهبری راه گفتگو را هرگز نبسته اند

لاریجانی تاکید کرد: مهمتر از آن طراحی حرکت هجومی نسبت به شکستن تحریم ها است و رهبری در این عرصه نیز فرصت را فراهم کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: سیاست نظام و رهبری همیشه برای کم هزینه شدن مقابله با دشمنان است و راه گفتگو را هرگز نبسته اند.

وی اظهار داشت: در موضوع عراق نیز در زمان خودش اجازه دادند و مذاکراتی انجام شد.

دقت نظر رهبری در مراقبت از مذاکرات به معنای مخالفت با اصل گفتگو نبود

لاریجانی تاکید کرد: آنچه موجب شد رهبری معظم با دقت موضوع مذاکرات را مراقبت کنند، مخالفت با اصل گفتگو نبود، بلکه با نیرنگ بازی آمریکایی ها بود که البته برخی در گذشته این امر را درست فهم نمی کردند.

رئیس مجلس ادامه داد: در آن مقطع با همه کارشکنی ها اما دکتر صالحی مراحلی از کار را پیش برد و در دولت جدید این کار با جدیت و ابتکار جدی دنبال شد. رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده زحمت زیادی کشیدند تا این کار به سامان برسد.

وی افزود: کار بسیار سختی است چرا که گاهی حریف نیاز خود را به عنوان امتیاز به میدان مذاکرات می آورد. باید از خلال مسائل گوناگون هم دستاوردهای هسته ای حفظ شود، هم تحریم ها شکسته شود.

لاریجانی گفت: چارچوب هایی برای مذاکرات مشخص شده و با دقت دنبال می شود.

علی لاریجانی با اشاره به اظهارات شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا، گفت: کری در مصاحبه خود اعلام کرد مذاکرات به پیش رفته ولی نمی توان تا ابد مذاکرات را ادامه داد.

لاریجانی تصریح کرد: شاید چنین تلقی دارند که علی رغم پیشرفت مذاکرات در بخش پایانی آن با این گونه ژست ها چانه زنی بیشتری کنند. باید بدانند این مسائل کاملا روشن است.

وی تاکید کرد: ایرانی ها و تیم مذاکره کننده قلب سلیمی دارند اما ساده لوح نیستند و می توانند این مسائل را از هم مجزا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به طرف غربی گفت: مگر خودتان تقاضای مذاکره نداشتید؟ اینجا میدان آزمون شماست. اگر مذاکرات را به بن بست بکشانید، این شما هستید که در مقابل انعطاف ایران دچار اشتباه استراتژیک شده اید.

لاریجانی اظهار داشت: نتیجه این کار به نفع شما نخواهد بود چون همه نیروهای فعال در بخش هسته ای آمادگی دارند با سرعت بیشتری فناوری هسته ای را شتاب بخشند.

وی اظهار داشت: بعد از سه سال مذاکره و وقت‌گیری، این گونه حرف زدن غیر مسئولانه است و چانه زنی بلاوجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس چارچوب مذاکرات را با تدوین قانون مشخص کرد و با دقت مسیر مذاکرات و سرنوشت آن را زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه امام خامنه ای با رهبری هوشمندانه با طراحی ساز و کار مناسب، هدایت امور را در دست دارند و همه قوا پشتیبان تیم مذاکره کننده برای به نتیجه رساندن مذاکرات هستند.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که به توافقی دست یابیم که مطلوب ملت ایران باشد.

رئیس مجلس از خداوند خواست عزت و سربلندی ملت ایران را در این روزها و شب های پربرکت رقم بزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکراتی که انور سادات برای حل مسئله فلسطین برگزار کرد گفت: این مذاکرات برای خروج از حالت نه جنگ و نه صلح انجام شد نه برای ریشه کنی صهیونیست ها و به همین دلیل علی رغم غافلگیری و پیشروی دو کشور سوریه و مصر و تحریم نفتی اعراب که کار مهمی بود، سادات جنگ را متوقف کرد و ۴۸ ساعت بعد هم سران سازمان آزادی بخش فلسطین را به کاخ خود دعوت کرد و گفت: آمریکا و اروپا و شوروی نامه نوشتند و گفته اند کشورهای عربی باید صلح کنند شما چه می گویید؟

وی ادامه داد: با اینکه در این جنگ دو هزار و ۳۰۰ نفر از صهیونیست ها کشته شده بودند و ۱۰ هزار نفر نیز زخمی، اما این عملیات مهم متوقف شد. در حالی که می توانست مقدمه همگرایی کشورهای اسلامی بعد از شکست ها شده و رژیم صهیونیستی را به مخمصه بیندازد اما شرایط عکس شده و این عملیات پایه ای برای سازش شد.

بازیگری رژیم صهیونسیتی با آمریکا، اروپا و روسیه عامل تداوم حیات شد

لاریجانی تصریح کرد: این سازش موجب شد این تفکر در میان کشورهای عربی به وجود آید که دیگر نمی توان مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد و باید سازش کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح علل تداوم رژیم صهیونیستی گفت: یکی از این علل، بازیگری رژیم صهیونیستی بود. آنها بین آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی چرخش می کردند و هر زمانی از یکی از این کشورها استفاده می کردند.

وی ادامه داد: طرح های صلح زیادی از سوی آمریکا، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی ارائه شد. طی سال های اخیر رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز طرحی در این خصوص ارائه داد که در کتاب خاطرات رئیس جمهور آمریکا نتیجه مسخره این طرح را می توان مشاهده کرد. اخیرا هم فرانسوی ها قطعنامه جدید را به عنوان طرح حل مسئله فلسطین دادند که نکبت جدیدی را دنبال می کند.

انتقاد شدید از طرح جدید فرانسه/ معامله سرزمین مادری با پول

لاریجانی اظهار داشت: در این قطعنامه عدم بازگشت فلسطینی ها به سرزمین مادری شان را معامله می کنند و می گویند غرامت پرداخت می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نکته مهم تر این که براساس این طرح، شرایط امنیتی برای رژیم صهیونیستی می تواند جغرافیای این کشور نیم بندی که می خواهند برای فلسطینی ها به وجود آورند را مشخص کند که فضاحت بزرگی است.

وی ادامه داد: در قبال این امتیازات برای اینکه دهان برخی از سازش کاران فلسطین را ببندند گفتند اگر بعد از ۱۸ ماه این توافق به سرانجام رسید فرانسه رسما کشور فلسطین را به عنوان کشوری رسمی شناسایی می کند، شناسایی یا عدم شناسایی شما چه خاصیتی دارد؟ پارلمان انگلستان که کشور فلسطین را به رسمیت شناخت چه فایده ای داشت که حالا فرانسه بشناسد!

لاریجانی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در هر دوره به یکی از عوامل خود شامل آمریکا، روسیه و اروپا متوسل می شد که این بازیگری وقت ایجاد کرد تا رژیم صهیونیستی سرپا بماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با همه این فراز و نشیب ها و تعلل هایی که در کشورهای عربی وجود داشت اما در چند دهه اخیر شرایط رژیم صهیونیستی عوض شد و دنیای اسلام نیز تغییر کرده است.

رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه ای به شرایط استیصال رسیده اند

رییس مجلس اظهار داشت: وضع رژیم صهیونیستی و حامیان او در منطقه به شرایط استیصال رسیده که با نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی این تحول و بیداری به وجود آمد.

لاریجانی با اشاره به اظهارات موشه دایان همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی گفت: وی اعلام کرد انقلاب ایران زلزله خاورمیانه است که اثرات آن بعدها به دولت یهود وارد خواهد شد.

انقلاب اسلامی جان تازه ای به گروه های مبارز فلسطینی داد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی جان تازه ای به گروه های مبارز فلسطینی داد گفت: دکتر فتحی شقاقی که به شدت مجذوب شخصیت امام بود که کتابی در مورد فلسطین با عنوان خمینی راه جایگزین نوشت، او توانست گروه چریکی را به وجود آورد که بعدها به سازمان بزرگ دفاعی تبدیل شد.

وی ادامه داد: پس از آن شیخ احمد یاسین روحانی مبارز، ورود کرد. حرکت انقلاب اسلامی جریان های تازه و انتفاضه و مقاومت های مختلف را شکل داد و امیدواری و خودباوری را برای گروه های فلسطینی ایجاد کرد.

لاریجانی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی استراتژی مبارزه علیه رژیم صهیونیستی که یک زمان به غلط بر روی ملی گرایی چرخیده بود متحول شد و مبارزه ها براساس اسلامیت شکل گرفت که این موضوع مهمترین موتور محرک ملل اسلامی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نقص این حرکت در رفتار خنثای دولت های اسلامی بود که نتوانستند خود را با حرکت جهادی فلسطینیان همگون کنند.

ایستادگی ملت در دفاع مقدس و مسئله هسته ای الگوی مقاومت را به جهان اسلام معرفی کرد

وی گفت: پایداری مردم ایران در ۸ سال دفاع مقدس در مقابل غربی ها و اقمارشان در منطقه و همین طور ایستادگی ملت ایران در مسئله هسته ای در ذهن مسلمانان رفت که اگر می خواهید سرنوشتتان تغییر داده شود باید مقاومت کنید و باید مثل ملت ایران در مقابل غربی ها بایستید.

لاریجانی اظهار داشت: ملت ها این تجربه جدید را با شرایط ناتوان ارتش سعودی در مقابل تهاجم عراق به کویت و در جنگ خلیج فارس مقایسه می کردند.

وی ادامه داد: وقتی عراق به این کشورها حمله کرد به جای اینکه به ارتش خود تکیه کنند از آمریکایی ها تقاضا کردند به جای ما بجنگید. ملت های مسلمان این دو رفتار را با هم مقایسه کردند دیدند یک کشور مثل ایران روی پای خود ایستاد ۸ سال جنگ را در مقابل صفی از کشورهای غربی و عربی تحمل کرد و موفق شد. در مسئله هسته ای این ملت ایستادگی کرد و از این مرحله عبور کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روش دیگر که در دنیای اسلام وجود داشت این بود که وقتی بحرانی ایجاد شد از کشورهای غربی که خودشان بحران ایجاد کردند درخواست کنند که به آنها کمک کنند لذا این دو تجربه متفاوت موجب شد مردم منطقه به این فکر بیفتند که روی پای خود ایستاده و به فکر جهادی اعتقاد بیشتری پیدا کنند و این نکته بسیار مهمی است.

لاریجانی شکست ارتش آمریکا و انگلیس در اشغال عراق و شکست ناتو در افغانستان را یکی از علل بیداری مسلمانان در منطقه خواند و گفت: اینها با هیاهوی زیاد وارد منطقه شدند و زمانی که افغانستان را اشغال کردند مدعی شدند که ما تروریسم را نابود خواهیم کرد اما امروز بعد از ۱۲ سال که به افغانستان نگاه می کنیم می بینیم که تروریسم افزایش یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای آمریکایی ها در ایجاد برج دموکراسی در عراق که در سایر کشورها سایه بیفکند، گفت: امروز این گروههای تروریستی به جان عراق افتاده اند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها هزینه های انسانی و مالی زیادی در عراق داشتند اما دستاوردی نداشتند.

بن بست استراتژیک رژیم صهیونیستی

لاریجانی با اشاره به رشد علمی مسلمانان در چند دهه اخیر گفت: افزایش آگاهی های سیاسی، گسترش رسانه های جمعی در کشورهای اسلامی موجب شد که امروز رژیم صهیونیستی در یک بن بست استراتژیک قرار بگیرد لذا اگر امروز فریاد و غرش می کنند این فریاد و غرش ها از سر قدرت نیست، بیش از اینکه از سر قدرت باشد نشان دهنده ترس و ناامیدی آنها نسبت به آینده مبهمشان است. لذا از هر تحرکی به وحشت می افتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهان اسلام امروز در شرایط گذار قرار دارد گفت: این گذار از ناآگاهی به آگاهی، از خواب به بیداری، از وابستگی به استقلال و از ضعف به قدرت است. مسلمانان این تغییر و گذار را طی می کنند.

وی تصریح کرد: تاثیر انقلاب اسلامی بر جهان اسلام یک واقعیت است تعریف از خود نیست ملت ایران نیازمند تعریف از خود نیستند. ملت ایران حرکتی را با رهبری امام (ره) آغاز کردند که نتایج بزرگی برای مسلمانان رقم زد.

رژیم صهیونیستی امروز بدنبال انتقام از اسلام است

لاریجانی اظهار داشت: امروز صهیونیست ها بدنبال انتقام از اسلام هستند زیرا می دانند تحولات جهان اسلام به خاطر ریشه های اسلامی است و موثرترین انتقام از اسلام تخریب چهره عقلانی، رحمانی و جذاب اسلام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه امروز گروه‌های تروریستی انجام می دهند چیزی جز انتقام از اسلام نیست. آنها با عمل خودشان به نام اسلام چهره اسلام را تخریب می کنند.

وی گفت: گروه های تروریستی مجاهدت که کلید اقتدار مسلمانان و عامل تحولات اخیر بوده و هست را مخدوش کردند.

لاریجانی اظهار داشت: صهیونیست ها برای تخریب تفکر مجاهدانه آن را با تروریست همسان جلوه دادند تا زیربنای تحول اخیر را تخریب کنند لذا از تروریست ها حمایت کردند تا بتوانند در میدان عمل اسلام را ترور کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنها به نام اسلام دست به ترور ظاهر و باطن اسلام زدند.

وی ادامه داد: حمایت صهیویست ها از تروریست ها در منطقه جولان سوریه چیز جدیدی نیست، این ماموریت صهیونیست ها است.

لاریجانی گفت: شگرد غرب این است که بتواند با جریان تروریستی فضای مبارزه با تروریسم را تغییر دهد.