راهپیمایی گسترده مردم یزد در ۷۰نقطه/یزد یکپارچه مرگ بر اسرائیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم یزد امروز با حضور گسترده خود در راهپیمایی های سراسر استان، بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و دیگر مسلمانان جهان به نمایش گذاشتند و روز قدس، یادگار امام خمینی (ره) را با شرکت پرشور خود در این مراسم گرامی داشتند.

اقشار مختلف مردم، زن و مرد، کودک و خردسال، پیر و جوان در راهپیمایی امروز حضور داشتند و حتی گرمای هوا و روزه داری، نتوانست مردم درالعباده را در برابر ستم های رژیم صهیونیستی، خانه نشین کند.

راهپیمایان امروز با سر دادن شعارهای «جنایات اسرائیل، جنایت آمریکاست، این همه قتل و غارت، حمایت آمریکاست»، «داعشی و تکفیری، عامل اسرائیل اند، با همه جنایت، گروهکی ذلیل‌اند»، «آتش به جان مردم، از شرر آمریکاست، جنایات صهیونیست، زیر سر آمریکاست» دخالت‌های مستقیم آمریکا در حوادث منطقه به ویژه علیه مسلمانان را محکوم کردند.

امروز همچنین شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل‌سعود» در صدر شعارهای راهپیمایان استان یزد بود.

مردم یزد امروز علاوه بر رژیم غاصب صهیونیستی، اقدامات آل‌سعود و داعشی‌ ها را نیز محکوم کردند و با سر دادن شعارهای «داعشی و تکفیری و ضد دین، باید شود محو ز روی زمین»، «رژیم آدم‌ کش آل سعود، داغ دل امت ما را فزود»، «در کشتن مسلمان، در هر دیار و کشور، داعشی و اسرائیل، متحد یکدیگر» انزجار خود را از اقدامات آنها به نمایش گذاشتند.

در صفوف فشرده مردم استان یزد، مسئولان استان نیز حضوری پررنگ داشتند و امام جمعه، استاندار یزد، معاونان وی، مدیران کل ادارات استان و ... حضور داشتند.

دانش ‌آموزان و دانشجویان، ورزشکاران، طلاب و روحانیون، زنان، اقشار مختلف بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، کسبه و بازاریان و حتی کودکان در این مراسم حضوری پرشور داشتند.