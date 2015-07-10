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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

بازتاب راهپیمایی روز قدس در رسانه های بین المللی؛

الاهرام: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» راهپیمایان

الاهرام: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» راهپیمایان

روزنامه الاهرام مصر به راهپیمایی روز قدس در ایران پرداخت و گفت: خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران شاهد سیل انبوه ساکنان تهران است که شعارهای مرگ برآمریکا و اسرائیل سر می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام مصر از برگزاری راهپیمایی روز قدس در تهران و 770 شهر دیگر ایران خبر داد و نوشت: این مراسم در گرامیداشت روز جهانی قدس  همه ساله و در همبستگی با ملت فلسطین برگزار می شود، است.

این رسانه مصری نوشت: خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران شاهد سیل انبوه ساکنان تهران است که شعارهای مرگ برآمریکا و اسرائیل سر می دهند.

الاهرام بیان کرد: آیت الله خمینی در سال 1979 جمعه آخر ماه رمضان هر سال را روز قدس نامگذاری کرد و از همه مسلمانان دنیا خواست که از ملت فلسطین حمایت کنند.

کد مطلب 2855386

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    نظرات

    • راضیه ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۶
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      پاسخ
      مرگ بر آمریکا واسرائیل بیانگرسلطه ی بیرحمانه وویرانگر آمریکا برای کشورهای مسلمان خاورمیانه هست اگر روزی تمام مسلمانان جهان بر این باور ایرانیها شعار مرگ برآمریکا واسرائیل را عمل کنند از اسارت مرگبار انها آزاد دخواهندشد.

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