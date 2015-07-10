الاهرام: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» راهپیمایان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام مصر از برگزاری راهپیمایی روز قدس در تهران و 770 شهر دیگر ایران خبر داد و نوشت: این مراسم در گرامیداشت روز جهانی قدس همه ساله و در همبستگی با ملت فلسطین برگزار می شود، است.

این رسانه مصری نوشت: خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران شاهد سیل انبوه ساکنان تهران است که شعارهای مرگ برآمریکا و اسرائیل سر می دهند.

الاهرام بیان کرد: آیت الله خمینی در سال 1979 جمعه آخر ماه رمضان هر سال را روز قدس نامگذاری کرد و از همه مسلمانان دنیا خواست که از ملت فلسطین حمایت کنند.