ایستادگی مقابل مستکبران پیام روشن راهپیمایی روز قدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که در راهپیمایی روز جهانی قدس در قم شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی پیام روشنی برای دشمنان داخلی و خارجی دارد، اظهار کرد: باید قدردان حضور باشکوه مردم باشیم.

وی ادامه داد: روز جهانی قدس، روز جهان اسلام است و مردم ایران همیشه در پیشتیبانی از مردم ستمدیده فلسطین پیشتاز هستند و این حضور پرمعنا پیام روشنی برای کشورهای اسلامی دارد که همانا ایستادگی برای احقاق حقوق حقه ملت فلسطین و قدس شریف است.

رئیس قوه قضائیه پیام دیگر این راهپیمایی را خطاب به مستکبران و اسرائیل دانست و گفت: مستکبران بدانند که ملت‌های مسلمان به خصوص مردم ایران هنوز بر عهدی که با آرمان‌های قدس بسته‌اند وفادارند و تسلیم فشارها نخواهند شد. همان گونه که مردم در این مسیر ایستادگی روشنی دارند در عرصه هسته‌ای نیز پایبندی به آرمان‌های نظام وجود دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مردم ایران هیچ وقت در برابر ابرقدرت‌ها سر خم نمی‌کنند، برای رسیدن به اهداف عالیه و حقوق قانونی خود کوتاه نمی آیند و دیگران نمی‌توانند اراده باطلی بر ما تحمیل کنند.