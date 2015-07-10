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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

«زبان اصلی » جمعه بازمی‌گردد

«زبان اصلی » جمعه بازمی‌گردد

نمایش «زبان اصلی» به نویسندگی و کارگردانی رسول کاهانی پس از توقف چند روزه از جمعه ۱۹ تیرماه اجراهای خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زبان اصلی» پس از توقف چند روزه از امشب جمعه ۱۹ تیرماه اجراهای خود را آغاز خواهد کرد، این اثر نمایشی هفته پایانی اجراهای خود را سپری می کند.
 
نمایش «زبان‌اصلی» اثری کاملا رئالیستی است که به روابط زن و شوهری می‌پردازد. این نمایش بدون دکوری سنگین اجرا می‌شود.

آزاده صمدی، بهرنگ علوی، سعید زارعی نقش آفرینان این نمایش هستند و سجاد کیانی آهنگساز، مهناز مهدی زاده طراحی لباس، مهدی دوایی طراحی پوستر و بروشور، همایون حجازی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، بهزاد اسحاقی دستیار دوم کارگردان و مدیر صحنه، نیلوفر دربندی منشی صحنه، علی رضا و فرید حسینی روابط عمومی و پیمان یاحقی مشاور رسانه ای این نمایش هستند.
 
این اثر نمایشی از ۲۰ خرداد تا ۲۶ تیرماه هر شب ساعت ۱۷ در تماشاخانه باران به اجرا در می‌آید.
 
 

کد مطلب 2855400
آروین موذن زاده

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