لغو تحریم ها حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را تسهیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در اصفهان با حضور در جمع خبرنگاران افزود: لغو تحریم ها باعث می شود تا ما آسیب‌پذیری‌ها و ضعف‌های خود را که در نظام اقتصادی کشور داریم راحت‌تر و با هزینه کمتری اصلاح کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس بیان داشت: خوشبختانه مردم ایران همه ساله و امسال با شکوه و پرشور در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کرده اند که این موضوع همبستگی و پیوند با ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان نشان خواهد داد.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود بیان داشت: انتظار می رود تا این حضور پرشور و با صلابت ملت مسلمان ایران و در لوای همبستگی ملتهای مسلمان جهان زوال و اضمحلال رژیم اشغالگر اسرائیل را میسر کند.