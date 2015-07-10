مسلمانان جهان همیشه حامی مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر امروز در جمع راهپیمایان اهری با بیان اینکه حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس قوت قلبی برای مردم مظلوم فلسطین است، گفت: حمایت از فلسطینیان و یمنی ها وظیفه دینی هر مسلمان است.

فرماندار شهرستان اهر تنها راه خروج اشغالگران از فلسطین و تحقق یافتن آرمان آزادی بیت المقدس را وحدت و یکپارچگی فلسطینیان دانست و افزود: رژیم صهیونیستی به دنبال نابود کردن هویت تاریخی فلسطینیان است.

وی ادامه داد: روز جهانی قدس یادگاری بجا مانده از امام خمینی (ره) است، و مردم کشورمان شور راهپیمایی این روز بزرگ را از هرساله دوچندان می کنند.

فرماندار شهرستان اهر با اشاره به اینکه بیت المقدس قبله نخست مسلمانان است، افزود: ملت مسلمان ایران همیشه طرفدار مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین هستند و با پیروی از آرمان های بلند امام راحل و مقام معظم رهبری رمز دستیابی جهان اسلام به وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

عابدی با تاکید بر اینکه آزادی بیت المقدس از دست رژیم غاصب صهیونیستی حق انکار ناپذیر مردم ستمدیده فلسطین است، اضافه کرد: جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و نابود کردن هویت تاریخی فلسطینیان امنیت منطقه را به چالش می کشد که متاسفانه سازمان حقوق بشر در این زمینه سکوت می کند.

فرماندار اهر تنها راه خروج اشغالگران از فلسطین و تحقق یافتن آرمان آزادی بیت المقدس را وحدت و یکپارچگی فلسطینیان دانست و گفت: مردم ضمن حمایت از جبهه مقاومت و انتفاضه اجازه ندهند دشمنان ملت فلسطین با حیله گری ها ظرفیت و فرصت های جبهه مقاومت را برای مقابله با این غده سرطانی تضعیف کنند.

گفتنی است که مردان و زنان همیشه در صحنه و روزه دار شهرستان اهر با حضور حداکثری در راهپیمایی روز جهانی قدس خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی در تاریخ اهر نشان دادند.