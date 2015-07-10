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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

حجت الاسلام فلاحیان در گفتگو با مهر:

تهدیدها ملت ایران را در راه و آرمانش استوار تر می کند

تهدیدها ملت ایران را در راه و آرمانش استوار تر می کند

وزیر اسبق اطلاعات گفت: استکبار جهانی است که با تهدید به دنبال امتیاز گیری از ملت ایران است، اما بدانند تهدید، ملت ایران را در راهی که انتخاب کرده استوارتر می کند.

حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی روز قدس و پیام مردم به مذاکره کنندگان هسته ای گقت: ملت ایران این پیام را به مسئولان می دهند که پشتیبان آنها هستند و مردم ایران می دانند که این شیوه آمریکایی ها است که در آخرین لحظات که مذاکره قرار است به نتیجه برسد زیر میز می زنند و فشار می آورند.

وی افزود: این تاکتیک استکبار جهانی است که با تهدید به دنبال امتیاز گیری از ملت ایران است، اما همه می دانند که غربی ها به این مذاکرات و توافق نیاز دارند و در برنامه ریزی هایی که داشتند به این نتیجه رسیدند که تهدید و فشار به ملت ایران تاثیر گذار نیست و ملت ایران را در راه و آرمانی که انتخاب کرده اند استوارتر می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران حاضر است برای حفظ منافع و آرمانهایش هر هزینه ای را بپردازند تا ذره ای غزتش زیر سوال نرود و ان شا الله در این نبرد هم پیروزی با ملت ایران است.

کد مطلب 2855425

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