تهدیدها ملت ایران را در راه و آرمانش استوار تر می کند

حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی روز قدس و پیام مردم به مذاکره کنندگان هسته ای گقت: ملت ایران این پیام را به مسئولان می دهند که پشتیبان آنها هستند و مردم ایران می دانند که این شیوه آمریکایی ها است که در آخرین لحظات که مذاکره قرار است به نتیجه برسد زیر میز می زنند و فشار می آورند.

وی افزود: این تاکتیک استکبار جهانی است که با تهدید به دنبال امتیاز گیری از ملت ایران است، اما همه می دانند که غربی ها به این مذاکرات و توافق نیاز دارند و در برنامه ریزی هایی که داشتند به این نتیجه رسیدند که تهدید و فشار به ملت ایران تاثیر گذار نیست و ملت ایران را در راه و آرمانی که انتخاب کرده اند استوارتر می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران حاضر است برای حفظ منافع و آرمانهایش هر هزینه ای را بپردازند تا ذره ای غزتش زیر سوال نرود و ان شا الله در این نبرد هم پیروزی با ملت ایران است.