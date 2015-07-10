به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، درحالی که تکواندوکاران کشورمان تا روز جمعه با کسب ۵ مدال رنگارنگ در دو بخش مبارزه و پومسه عملکرد قابل قبولی در این دوره از بازیها داشته‌اند، چهار تکواندوکار دیگر فردا شنبه به دیدار رقبای خود می روند.

در وزن ۷۴- کیلوگرم مردان که ۳۶ تکواندوکار وزنکشی کرده اند احمد خسروفر دور نخست "میگوئل رودریگوئز" از مکزیک را پیش رو دارد. وی در صورت برتری به مصاف یکی از تکواندوکاران عمان ، کرواسی یا آمریکا خواهد رفت

مهران عسگری ، سرگروه تیم تکواندو دانشجویان در وزن ۸۴+ کیلوگرم جایی که ۲۳ تکواندوکار شرکت دارند دور نخست باید با "دیمیتری موستاکاس" از قبرس پیکار می کند و دور دوم به دیدار "عمرالیزید" تکواندوکار فرانسوی می رود.

فرزانه صاحبی در وزن 62- کیلوگرم بانوان دور نخست به دیدار "مارتنیز" از ونزوئلا می رود و در صورت پیروزی به دیدار "ایرم یمان" از ترکیه خواهد رفت.در بخش بانوان اکرم خدابنده در وزن ۷۳+ کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و در ادامه به مصاف برنده مبارزه چین تایپه و تایلند خواهد رفت. در این وزن هم ۲۱ تکواندوکار حضور دارند.

تیم تکواندو دانشجویان ایران با ۱۱ تکواندوکار دختر و پسر در بخش مبارزه در این دوره از مسابقات شرکت کرده است که تا کنون توسط آرمین هادی پور و سعید رجبی دو مدال طلا و جواد امیری یک مدال برنز کسب کرده است. اخلاقی و عیسی بیگ لو نیز از دور مسابقات حذف شده اند.