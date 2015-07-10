۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۴۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی؛

چهار تکواندوکاران ایران شنبه به دیدار رقبای خود می‌روند

در دهمین روز از بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان چهار عضو تیم تکواندو کشورمان به دیدار رقبای خود می روند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، درحالی که تکواندوکاران کشورمان تا روز جمعه با کسب ۵ مدال رنگارنگ در دو بخش مبارزه و پومسه عملکرد قابل قبولی در این دوره از بازیها داشته‌اند، چهار تکواندوکار دیگر فردا شنبه به دیدار رقبای خود می روند. 

در وزن ۷۴- کیلوگرم مردان که ۳۶ تکواندوکار وزنکشی کرده اند احمد خسروفر دور نخست "میگوئل رودریگوئز" از مکزیک را پیش رو دارد. وی در صورت برتری به مصاف یکی از تکواندوکاران عمان ، کرواسی یا آمریکا خواهد رفت 

مهران عسگری ، سرگروه تیم تکواندو دانشجویان در وزن ۸۴+ کیلوگرم جایی که ۲۳ تکواندوکار شرکت دارند دور نخست باید با "دیمیتری موستاکاس" از قبرس پیکار می کند و دور دوم به دیدار "عمرالیزید" تکواندوکار فرانسوی می رود. 

فرزانه صاحبی در وزن 62- کیلوگرم بانوان دور نخست به دیدار "مارتنیز" از ونزوئلا می رود و در صورت پیروزی به دیدار "ایرم یمان" از ترکیه خواهد رفت.در بخش بانوان اکرم خدابنده در وزن ۷۳+ کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و در ادامه به مصاف برنده مبارزه چین تایپه و تایلند خواهد رفت. در این وزن هم ۲۱ تکواندوکار حضور دارند. 

تیم تکواندو دانشجویان ایران با ۱۱ تکواندوکار دختر و پسر در بخش مبارزه در این دوره از مسابقات شرکت کرده است که تا کنون توسط آرمین هادی پور و سعید رجبی دو مدال طلا و جواد امیری یک مدال برنز کسب کرده است. اخلاقی و عیسی بیگ لو نیز از دور مسابقات حذف شده اند.

