تصور دست برداشتن آمریکا از توطئه علیه ایران ساده اندیشی است

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در کرمانشاه با حضور گسترده مردم و به امامت آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما در خطبه های نماز جمعه این هفته، روز قدس را تجلیگاه وحدت مسلمانان عنوان کرد و گفت: مسئله فلسطین اولین و مهمترین دغدغه جهان اسلام بوده و روز قدس فرصتی برای اعلام حمایت از آرمان فلسطین است.

وی جریانات تکفیری را توطئه صهیونیست ها برای به فراموشی سپردن مسئله قدس دانست و افزود: گروهک های تکفیری مولود منفور آمریکا و اسرائیل هستند و امام راحل از قبل متوجه اقدامات و فعالیت های این جهانخواران علیه دنیای اسلام بود.

علما با اشاره به سخنان امام راحل (ره) مبنی بر اینکه آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست، تصریح کرد: بزرگترین ساده اندیشی این است که فکر کنیم آمریکا از فعالیت ها و نقشه های خود علیه ایران اسلامی دست برداشته است.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: آمریکا ۷۰ سال است می خواهد اذهان عمومی را تحت تاثیر خود قرار دهد اما اسلام با قدرت عظیم خود در حال پیشروی بوده و این از برکات اسلام و راهنمایی پیشوایان دین است.

وی به کشتار مردم مظلوم و بی دفاع یمن و فلسطین در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: کسانی که مدعی حقوق بشر هستند نه تنها در برابر این کشتارها سکوت کرده که از آن حمایت می کنند.

آیت الله علما همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات هسته ای و آرزوی توفیق برای تیم مذاکره کننده کشورمان، تصریح کرد: نسخه شفا بخش ما تنها اقتصاد مقاومتی است که تحقق آن موجب رفع مشکلات کشور خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه حمایت دولت از جوانان کارآفرین را مورد تاکید قرار داد و گفت: جوانان کشور نیز باید از فکر و انرژی خود در راه توسعه و اعتلای ایران اسلامی استفاده کنند.