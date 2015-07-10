صهیونیسم تهدیدی برای جهان اسلام/ امریکا با اقتدار ایران مخالف است

سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام گذاری روز قدس از سوی امام خمینی (ره) گفت: قدس قبله اول مسلمانان جهان بوده و صهیونیست ها بر اساس یک شعار و اعتقاد غلط و باطل که از نیل تا فرات متعلق به آنها است و آن را سرزمین موعود نامگذاری کرده اند همه جهان اسلام را مورد تهدید قرار داده اند.

وی افزود: سرزمین اشغالی فلسطین نقطه آغاز این باور غلط از سوی صهیونیستهاست و نوطئه صهیونیستی همه دنیای اسلام را تهدید می کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر نتیجه مذاکرات هسته ای بر اهداف و آرمان ملت ایران گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران در این نبرد مذاکراتی که در جریان است به موفقیت برسد مواضع جمهوری اسلامی ایران و تاثیر گذاری آن در جهان بالا خواهد رفت و این همان چیزی است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها با ان مخالف هستند. لذا این کشور ها زیاده خواهی می کنند و مایل نیستند مذاکرات به نتیجه برسد و یا به عبارتی می خواهند برخی موارد را در مذاکرات به ملت ما تحمیل کنند که ملت ایران زیر بار تهدید و تحریم نمی رود.

دهقان با اشاره به مصادف شدن مذاکرات هسته ای با روز قدس گفت: ملت همیشه در صحنه ما به طرف های مقبال می گوید که ما مسائل و منافع ملی را می فهمیم و هیچ موضوعی نمی تواند در هیچ شرایطی ما را از مسیر اصلی منحرف کند و پیام اصلی ملت ایران حفظ عزت ایران اسلامی است.