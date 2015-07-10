مردم خراسان شمالی شعار «مرگ بر اسرائیل و آل سعود» سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در بجنورد از ساعت ۱۱ صبح امروز با حضور گسترده مردم مومن و وفادار به ارزش های اسلامی و آرمان های الهی بنیانگذار جمهوری اسلامی، از محل میدان شهید به سمت مصلای امام خمینی(ره) آغاز و فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و آل سعود در آسمان این استان طنین انداز شد.

در این راهپیمایی بزرگ، اقشار مختلف مردم زن، مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز، کارگر و کارمند، شیعه و سنی و... شرکت کرده و همه یکصدا حمایت خود را از قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود را از استکبار جهانی، رژیم غاصب اسرائیل و آل سعود اعلام کردند.

جمعیت حاضر در این راهپیمایی با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب اسراییل در کشتار بی رحمانه مردم مظلوم فلسطین، به مدعیان حقوق بشر را که چشم خود را به جنایات علیه مسلمانان در سراسر جهان فرو بسته اند، هشدار دادند.

راهپیمایان در مرکز خراسان شمالی و سایر شهرستانهای هشت گانه استان، ضمن ابراز برائت از استکبار جهانی، حمایت خود را از مظلومان جهان اعلام کردند.

راهپیمایان همچنین در این راهپیمایی با شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» حمایت خود را از تیم مذاکراه کننده ایران اعلام کردند.

در پایان این راهپیمایی، پرچم اسراییل و آمریکا از سوی مردم به نشانه انزجار از جنایات اسراییل و آمریکا به آتش کشیده شد.