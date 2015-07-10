هدف اصلی بحران آفرینی در منطقه تأمین امنیت اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی ظهر امروز در جمع راهپیمایان و شرکت کنندگان در مراسم قدس در بجنورد، با اشاره به این که روز قدس روز حیات اسلام و نمایش قدرت مسلمانان در برابر مستکبران است، اظهار کرد: این روز فرصتی برای نمایش وحدت و انسجام اسلامی در برابر ابرقدرت های جنایتکار است.

وی اضافه کرد: حضور پرشکوه مردم در مراسم این روز درواقع دارنده این پیام است که ملت های اسلامی هر سال بیشتر از سال گذشته پیوند خود با مظلومان جهان علی الخصوص ملت مظلوم فلسطین را محکم کرده و در این راه نیز تا دست یابی به آرمان بلند خود از پای نمی نشینند.

سردار جوانی با اشاره به راهبرد و تدبیر امام خمینی(ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، افزود: روز قدس مبنای اعتقادی و دینی دارد چرا که قیام و انقلاب اسلامی ایران برگرفته از آموزه های الهی بود و زیر پرچم ولایت خدا، پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و ولایت فقیه قرار داشت و وقتی جامعه و ملتی در مسیر عبودیت و بندگی خدا حرکت می کند، یکی از نشانه های آن ایستادگی در برابر طاغوت و حمایت از مظلوم است.

وی گفت: در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی مظلوم ترین مظلومان جهان، ملت فلسطین بودند که از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و مورد ظلم قرار گرفته بودند به همین دلیل نیز حمایت از ملت فلسطین و تلاش برای دست یابی به آرمان آزادی قدس شریف به یکی از راهبردهای اساسی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.

سردار جوانی اظهار داشت: با گذشت ۳۶ سال از اتخاذ این راهبرد، امروز دنیای استکبار و شیطانی به وحشت افتاده که با روز قدس چگونه برخورد کند چرا که این روز جهانی شده و امروز نه تنها برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین بلکه در حمایت از تمامی مظلومان جهان کاربرد دارد.

وی تصریح کرد: به واسطه روز قدس و همدلی و همزبانی مسلمانان در حمایت از فلسطین مظلوم است که امروز حتی کارشناسان و استراتژیست های غربی اذعان می کنند که اسراییل آینده تیره و تاری دارد.

سردار جوانی با اشاره به این که کشورهای عربی و برخی از گروه های فلسطینی در ابتدای تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی با این رژیم می جنگیدند اما بعد از مدتی با آن کنار آمدند، افزود: در حالی که اعراب موجودیت رژیم اسراییل را به رسمیت شناخته و می گفتند که چاره ای جز کنار آمدن با این ظالمان ندارند نظام مقدس جمهوری اسلامی از همان ابتدا بنای مقابله با ظالمان و حمایت از مظلومان را در پیش گرفته و در نخستین اقدام نیز با بستن سفارت اسراییل در تهران و تحویل آن به مبارزان فلسطینی این موضوع را به همه جهان نشان داد.

وی اضافه کرد: مجموعه اقدامات عملی نظام جمهوری اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین سبب شده تا امروز اسراییل و سردمداران آن به شدت احساس خطر می کنند خصوصا پس از آن که در چهار نبرد با مبارزان فلسطینی در پی حمایت های ایران از فلسطین شکست سختی خوردند.

سردار جوانی با بیان این که اسراییل و استکبار جهانی می دانند که دیگر نمی توانند در مقابله با جبهه مقاومت اسلامی به نیروی نظامی خود خرسند باشند، تصریح کرد: بعد از آن که غرب و اسراییل متوجه شدند استراتژی آنها در جهان اسلام شکست خورده توطئه جدیدی را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی اظهار کرد: غرب و اسراییل در این مقطع زمانی و منطقه جغرافیایی تصمیم گرفتند با بحران آفرینی و درگیر کردن مسلمانان به جنگ های فرقه ای و قومی برای موجودیت رژیم صهیونیستی امنیت ایجاد کنند.

سردار جوانی تصریح کرد: بر این اساس بحران آفرینی در لبنان برای حزب الله، جنگ آل سعود با ملت یمن، اقدامات تروریست های تکفیری داعش در عراق و سوریه، تلاش برای سرنگونی بشار اسد و ... همه در راستای این هدف و تأمین امنیت اسراییل صورت می گیرد.

وی با تأکید بر هوشیاری و بیداری ملت های مسلمان نسبت به این نقشه دشمنان، افزود: باید مسلمانان از مظلومان و بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه پشتیبانی کرده و آن را ادامه دهند.

سردار جوانی با بیان این که دشمنان می دانند ایران ریشه و کانون بیداری اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی در منطقه است، اظهار داشت: به همین دلیل استکبار جهانی و دشمنان اسلام به بهانه های واهی نظیر مسائل هسته ای به ایران اسلامی فشار می آورند در حالی که دغدغه و مشکل اصلی آنها بیداری اسلامی و الگوپذیری کشورها و ملت های مسلمان از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان این که غرب و استکبار جهانی قصد دارد با تحمیل توافق بد به ایران اسلامی امنیت اسراییل را تأمین کند، گفت: غرب در این استراتژی و نقشه نیز شکست می خورد چرا که همان گونه که مقام معظم رهبری فرمود چه توافق هسته ای حاصل شود و چه این مذاکرات به شکست بیانجامد، امنیت اسراییل تامین نخواهد شد.