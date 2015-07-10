روز قدس نمایش خشم و انزجار مسلمانان از دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دماوند در جمع خبرنگاران حمایت از مظلومان را وظیفه مسلمانان دانست و اظهار داشت: امروز حمایت از مظلومان وظیفه همه مسلمانان جهان است و شرکت در مراسم هایی نظیر راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن تقویت انسجام درونی، خشم و انزجار مسلمانان از دشمنان اسلام را به نمایش می گذارد.

این مرجع تقلید افزود: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس دارای پیام های روشن و از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از مهمترین آنها دوری از استکبارگران و رژیم صهیونیستی است.

آیت الله العظمی جوادی آملی بیان داشت: ملت ایران با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان دادند که از مستکبران روی گردان بوده و با ظالمان مبارزه خواهند کرد.

این مرجع تقلید اضافه کردند: امروز رژیم صهیونیستی و مستکبران عالم به مردم مظلوم فلسطین و سایر کشورها و نقاط محروم جهان ظلم می کنند.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران ادامه داد: امیدواریم تیم مذاکره کننده هسته ای با سربلندی و سرافرازی به وظیفه خود عمل کنند و شاهد سرنگونی و نابودی آل سعود و رژیم صهیونیستی و گروه های تکفیری باشیم.